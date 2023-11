Amici 2023, é tregua tra Lil Jolie e Mew? / Il confronto tra le acerrime rivali

Amici 23, é guerra tra Mew e Lil Jolie: il confronto, oltre la divisione della classe

La competizione tra i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi può dirsi un rollercoaster tra Lil Jolie e Mew, dall’amicizia alla rottura passando per il confronto. Dopo essersi date prova di un legame d’amicizia indissolubile, tra le mura della casetta che accoglie i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23, Mew e Lil Jolie vivono una profonda crisi del loro rapporto a due di amiche rivali nella dei talenti più spiata d’Italia. Una battuta d’arresto che nasce dal malcontento di Lil Jolie che sente di essere sottovalutata o per meglio dire incompresa come artista. Questo relativamente alla performance della rinnovata gara di canto domenicale che la vede posizionarsi alle spalle di altri cantanti come lei allievi, con Mew in leadership, classificatasi in particolare prima alla gara di canto cover giudicata da Giorgia.

Mew non nasconde la delusione maturata dentro, dettata dal fatto di non ricevere i complimenti per la pole position raggiunta, da colei che considera una rivale amica, ossia Lil Jolie.

Il confronto segna la tregua?

E il malcontento finisce per dividere la classe in due compagini tra loro assestanti, divise e contrapposte. Tanto che in un infuocato Halloween-gate -dovuto alla mancanza di igiene nella casetta di Amici 23 nella settimana della festività di Ognissanti- Lil Jolie accusa il neo arrivato ballerino Giovanni di aver lasciato in bella vista una padella sporca complice il menefreghismo dei restanti coinquilini. E tra gli altri a mostrare solidarietà verso il giovane vi é Mew, che rispedisce alla mittente l’accusa di non curarsi dell’igiene tra le mura della struttura che le accoglie.

Il malcontento di Lil Jolie, nel momento di crisi, viene fuori in una valle di lacrime che piovono in sala-studio, dove lei palesa la paura di non riuscire a comunicare la sua arte e di non essere apprezzata: “Per me non arrivare é la cosa che mi fa più male… anche nel canto… perché é l’unica cosa che mi fa essere veramente me stessa…sto riversando tutto questo sulla musica… il sentirmi incompresa nella vita, scambiata per qualcosa che non sono… presa per pazza, perché sbrocco”.

Dopodiché, arriva inevitabilmente il momento del confronto tra Mew e Lil Jolie, visto il clima teso e le cose non dette tra le parti.

Lil Jolie viene a conoscenza delle cose dette dai compagni e si chiarisce con Mew #Amici23 pic.twitter.com/AudVChV4l0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 2, 2023



“I complimenti se me li fai o non li fai, non importa… io ci rimango male perché sono la tua prima sostenitrice- dichiara Mew alla rivale, che quindi replica chiarendo la sua posizione alla First class -, io te li avrei fatti quando mi passava il malumore, nel momento in cui la stima artistica ovvio che ci sia… quando hai fatto Fragile mi hai fatto venire i brividi..”.











