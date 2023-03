Amici 2023 ed.22, Celentano sfida Maddalena con Isobel/ É polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano chiede il guanto di sfida tra Isobel e Maddalena…

La competizione targata Amici 2023 ed.22 si fa a dir poco infuocata con una sfida al femminile, che vede Maddalena Svevi chiamata al confronto con Isobel Fetiye Kinnear, da parte di Alessandra Celentano. Alla prima puntata del serale di Amici 22, la Celentano vuole la sfida tra la pupilla Isobel e l’allieva della squadra competitor capeggiata da Emanuel Lo, per fare luce sulla manifesta superiorità della sua protetta. La prova é un guanto che si preannuncia a dir poco infuocato tra le manche di sfida targate Amici 2023 ed.22.

“Isobel é avvincente e tu Maddy monotona”, é in sintesi il motivo alla base del guanto che Alessandra Celentano vuole tra la pupilla e la competitor, in una prova che la maestra anticipa come il confronto tra “la Isobel leonessa e la Maddalena gattina”. “Maddalena, non sarà facile avere un avversario come Isobel”, fa sapere poi la Celentano, ancor prima del via alla competizione targata Amici 2023 serale 22. E il motivo alla base della scelta del guanto, secondo la Celentano, é la differenza netta nel ballo, in termini di tecnica e carisma, per cui la sfilata Maddalena Svevi risulterebbe all’occhio pubblico “banale”: “Non graffi e non azzanni e nel modern la tua tecnica é scarsa”. Insomma, neanche nel suo stile Maddalena riuscirebbe a rendersi credibile.

Il web accende la polemica su Amici 2023 ed.22

Ma quale sarà la reazione di Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear? Che Maddy e/o Isobel possano rifiutare la prova? Nel frattempo, l’opinione dell’occhio pubblico via social si divide tra le reaction più disparate, il che dà vita ad una polemica a dir poco infuocata. Quella che taccia la prof.ssa Celentano di muovere critiche gratuite ai danni di Maddalena Svevi, solo perché tra gli elementi delle squadre avversarie nella competizione targata Amici 2023 ed.22. “Ormai il serale di Amici è una sfida tra prof! Maddalena è una bravissima ballerina così come Isobel! Sono diverse, perché screditare gli altri per andare a favore solo dei propri?!”, si legge tra i commenti più aggreganti, alla base della contestazione web.

GUANTO DI SFIDA voluto dalla maestra Celentano: Isobel e Maddalena dovranno ballare sui tacchi! #Amici22 pic.twitter.com/vCV5cDpSFm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 17, 2023













