Amici 2023 ed.22, Celentano sfida Samuele con Ramon/ “Mi annoi…”

Amici 2023 ed.22, Alessandra Celentano chiede la sfida serale tra Ramon Agnelli e Samuele Segreto

Al serale di Amici 2023 ed.22, Alessandra Celentano chiama Samuele Segreto ad un guanto di sfida contro Ramon Agnelli. In vista della sfida a 3 squadre, prevista con prove di canto e ballo tra i 15 concorrenti seralisti al via nella prima puntata del 18 marzo, la maestra di danza classica schiera della sua squadra il ballerino classico Ramon Agnelli al confronto diretto con il ballerino di hip hop e allievo di Emanuel Lo, Samuele Segreto. Una prova in formato choreo così voluta al serale di Amici 2023 ed.22 dalla Celentano: “Samuele Segreto, ho deciso di assegnarti questo guanto, perché come sai spazi nei vari stili -esordisce motivando il guanto la maestra, ritenendo Samuele Segreto un ballerino che si presta a mettersi in discussione anche in altri stili che non siano quello della sua categoria, hip hop-, e sarai in competizione con Ramon, il re della tecnica e delle linee”. Il motivo alla base della scelta di mettere in discussione Samuele Segreto? L’insegnante Celentano, seppur ammettendo allo sfidato che “ti ho apprezzato nell’hip hop”, intende ora vedere l’allievo competitor di Lo reinventarsi: “mi annoia vederti…”.

LAVORO & TURISMO/ I numeri e le proposte per migliorare le competenze

Samuele Segreto accetta il guanto di sfida, ad Amici 2023 ed.22

Ma quale sarà la reaction di Samuel Segreto? Al confronto con il ballerino, rispetto alla scelta da prendersi sul guanto di sfida, il mentore Emanuel Lo rassicura Samuele: “Tu non sei un ballerino classico e il guanto ha lo stesso grado di difficoltoso di una variazione…e se lei si annoia ha un problema di visione”. Tuttavia, inoltre, “La parte iniziale te la puoi giocare, la parte finale la si può semplificare?!?”, incalza speranzoso l’allievo, il mentore. E facendo eco al maestro, Samuele Segreto si dichiara pronto a reinventarsi attraverso la sfida della Celentano, voluta al serale targato Amici 2023 ed.22: “La faccio…va tirato fuori il coraggio… penso sia arrivato il momento”.

LAVORO E POLITICA/ Il sostegno a famiglie e giovani passa anche dall'occupazione

Nel frattempo, l’opinione dei fan di Amici 2023 ed.22 si divide tra le reaction social più disparate, nel web:. “NON SEI UN BALLERINO CLASSICO”! PERÒ RAMON È UN BALLERINO DI HIP HOP! MA FAMMI IL PIACERE EMANUEL”, si legge tra i commenti più aggreganti dei telespettatori che contestano l’incoerenza del maestro rispetto al guanto dopo a prova di hip hop schiera Samuele contro Ramon e poi ancora “grandeee Samu, mettiti alla prova e spaccherai comunque”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA