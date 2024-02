Amici 2023 ed.23/ Anticipazioni e diretta 11 febbraio 2024: Gaia Di Martino vola al serale!

Amici 23, anticipazioni pomeridiano 11 febbraio 2024: Gaia Di Martino riceve la maglia per il serale!

La nuova puntata domenicale di Amici 23 decreta Gaia Di Martino come la nuova concorrente ammessa al serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Dopo Dustin Taylor, é infatti Gaia Di Martino a passare all’upgrade di concorrente ammessa al serale di Amici 23, tra le altre anticipazioni della puntata domenicale di Amici 2023 datata 11 febbraio 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. L’investitura arriva come una sorpresa inaspettata per Gaia, che é intanto ferma per via di un problema al ginocchio e non prende parte alla gara ballo domenicale.

Irama nel mirino di Luca Jurman: spunta solo ora un retroscena da Amici/ Ecco cos'è successo

Petit, per il circuito canto, si impone come primo classificato al termine della gara cover. Mida risulta essere ultimo classificato. Lo stesso Petit, poi, si conferma vincitore al termine della gara inediti, per il rilascio di un videoclip. La gara ballo classica di Amici 23 vede, poi, primeggiare nella annessa classica Marisol Castellanos. Nella gara di improvvisazione, invece, vince Dustin Taylor, che agguanta la borsa di studio per la formazione in Finlandia.

Amici 23: Nicholas vola al serale e Sofia eliminata?/ La classifica ballo del televoto

Amici 23 ospiti della puntata: da J-Ax a Olly

Tra gli ospiti musicali, Olly canta A squarciagola. Per la quota giudici di canto e ballo alle prove di Amici 2023, presenziano in studio Beppe Vessicchio, J-Ax, Gaetano Curreri e Daniel Ezralow. Tra i compiti in classe, ad Amici 23, Kumo che balla un cha cha con Francesca Tocca e prende il voto 0 dalla maestra Alessandra Celentano. “La maestra gli dice che non è predisposto a differenza di Giovanni che è predisposto naturalmente- si apprende dello spoiler di Amici News e Superguida tv-. Da questo compito scaturisce una grossa lite”.

Amici 23, Dustin Taylor e Kia finiscono in lacrime/ Il messaggio inaspettato

Sarah Toscano é chiamata a cantare Vacanze romane e non lo supera e si dispera. Risulta insufficiente per Anna Pettinelli. Durante la puntata di Amici 2023 Ayle si esibisce con il brano intitolato “La Vasca” assegnatogli da Lorella Cuccarini Rudy Zerbi, dal che ha cantato senza auto-tune risulta essere non intonato. Per Lorella Cuccarini é moscio. Per Anna Pettinelli é una sufficienza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA