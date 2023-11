Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta 12 novembre: Petit batte tutti

Amici 23, anticipazioni e diretta puntata 12 novembre:

Si prosegue poi con la gara di canto sulla scrittura creativa che vede Petit superare Mida e Holy Francisco, sulle note della cover di Parlami. La gara giudicata dall’ex Amici, Giordana Angi vede Petit cumulare il punteggio di uno +1 al termine della gara di canto cover in classifica, al cospetto del giudice Tommaso Paradiso. (Agg. Di Serena Granato.

Giovanni rischia

La nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi vede Giovanni Tesse, ballerino new entry al talent show allievo di Raimondo Todaro chiamato al compito di hip hop voluto dal maestro avverso Emanuel Lo. Il risultato della prova? Il giovane allievo rischia grosso, dal momento che é messo in discussione in uno stile che non gli appartiene. E il risultato é l’insufficienza, votata da Lo. (Agg. Di Serena Granato)

Rossella Brescia e Tommaso Paradiso ospiti

Tutto è pronto per la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Oggi 12 novembre 2023 va in onda su Canale 5, a partire dalle 14, l’appuntamento condotto da Maria De Filippi, come sempre caratterizzato da gare e prove per gli allievi in gara. A seguirli e giudicarli dalle proprie cattedre il sestetto di professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Starà però a giudici esterni votare le loro performance in studio. Questa domenica Maria De Filippi ospita Rossella Brescia come giudice della gara di ballo e Tommaso Paradiso per la gara di canto. Starà a loro stilare la classifica che metterà a rischio eliminazione l’ultimo in classifica.

Amici 2023, gara di scrittura e di interpretazione per cantanti e ballerini

Come sempre le due consuete gare non saranno le uniche competizioni tra gli allievi di Amici 2023 della puntata. Nel particolare, alla gara di canto verrà anticipata una gara di scrittura che vedrà come giurata Giordana Angi. All’ex allieva va il compito di scegliere la ‘penna’ migliore tra tre allievi scelti per l’occasione. Il vincitore o la vincitrice darà un voto in più in classifica ad ogni elemento della propria squadra.

Ci sarà inoltre una nuova gara ‘la mia storia’ per i ballerini, che dovranno dunque esibirsi in una coreografia creata appositamente per raccontarsi. Chi tra Kumo, Elia, Chiara e Giovanni vincerà la nuova borsa di studio messa a disposizione? (Clicca qui per scoprire le anticipazioni della puntata)

Amici 23, anticipazioni: Emanuel Lo boccia Giovanni. Gli ospiti musicali

Nel corso della nuova puntata di Amici 23 non mancheranno poi le esibizioni per i consueti compiti assegnati in settimana dai professori. Questa volta è stato Emanuel Lo ad assegnarne uno a Giovanni, nuovo allievo di Raimondo Todaro dello stile latino. Le anticipazioni ci svelano però che il compito andrà male, al punto da beccare un’insufficienza.

Non mancheranno infine gli ospiti musicali. Nella nuova puntata di Amici 2023 si esibiranno Giordana Angi nel nuovo inedito dal titolo ‘Con questa luce’; torneranno Rkomi e Irama per esibirsi sulle note di Hollywood; infine Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giulia Molino e Andrea Sannino, protagonisti del musical Mare Fuori, promuoveranno lo spettacolo.

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











