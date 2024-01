AMICI 2023, Ed. 23/ Diretta 14 gennaio 2024: Sarah Toscano divide, esplode la polemica sul canto!

Amici 2023, anticipazioni e diretta puntata 14 gennaio 2024: ospiti e giudici delle gare di canto e ballo

Il circuito di ballo vede poi esibirsi sulle note di Ok, respira di Elodie, Sofia Cagnetti, la quale può dirsi una tra i talenti ballerini più apprezzati di Amici 23. Riuscirà la ballerina a classificarsi sul podio di ballo? Nel frattempo, continua a tenere banco la cantante in corsa nel canto Sarah Toscano. La giovane é tacciata di una mancanza di modernità, in tecnica e stile, per ciò che concerne il canto. E per la gara cover schiera Control, poco prima di dare vita ad una discussione sul suo conto. “La Pettinelli non sa più cosa inventarsi”, tuona un commento social dell’occhio pubblico aggregante contro le critiche della maestra avversa alla giovane.

Martina e Marisol sono le first-class

La puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi prosegue con le esibizioni nelle gare dei circuiti, canto e ballo. Nel canto, una sorprendente Martina Giovannini soggioga la giudice Arisa, nella interpretazione della cover. Che la new entry nel canto sia la nuova promessa di Amici 23? Nel circuito ballo, sorprende poi Marisol Castellanos. La pupilla di Alessandra Celentano si esibisce sulle note I’m a slave for you di Britney Spears, imponendosi come “una pantera”, al cospetto del giudizio della giudice Anbeta Toromani. Web in tilt per la papabile nuova velina di Striscia la notizia ed erede di Shaila Gatta!

Ayle sorprende

In occasione delle rinnovate gare di ballo e canto, Gaia Di Martino sorprende il giudice esterno, Anbeta Toromani. L’ex ballerina allieva al talent show si dice entusiasta della ballerina competitor: “A me piace Gaia!”. Una sentenza che sorprende l’occhio pubblico, al di là delle insicurezze palesate in scena dalla competitor. Ed é poi la volta di Ayle, che concorre nel circuito canto al cospetto della giudice Arisa: “Sei sempre troppo agitato, perché? Sei stato bravo”, sentenzia la giudice sul cantautore biondo.

Giovanni Tesse é eliminato?

Nella rinnovata puntata domenicale di Amici 23, Giovanni Tesse é chiamato alla sfida che lo vede a rischio eliminazione, schierato contro la sfidante esterna Giorgia. Il ballerino latinista risulta il vincitore con un risultato schiacciante, al cospetto della giudice esterna. “Sei bellissimo e non solo per linee fisiche”, sentenzia la giudice in studio, in favore di Giovanni Tesse, che quindi si riconferma titolare della maglia.

Tornano delle vecchie glorie ad Amici di Maria De Filippi, Arisa e Anbeta Toromani.

Le anticipazioni di Amici 23

Oggi 14 gennaio 2024 va in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Maria De Filippi torna in studio per una puntata ricca di prove, come sempre affiancata dai professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto. Se domenica scorsa sono stati anche i giudici delle gare di canto e ballo, questa volta tornano alla loro postazione e lasciano spazio ai giudici esterni.

Ospiti in studio ad Amici 2023 per giudicare le sfide di ballo ci sono Anbeta e Samantha Togni; per il canto c’è invece il ritorno di Arisa, che per anni è stata seduta alla cattedra dei professori. Ospiti musicali della puntata sono invece Alberto Urso, che si esibirà sulle note del brano ‘Mille domande’, e Matteo Romano che canterà ‘Assurdo’.

Oltre alle consuete sfide di canto e ballo, gli allievi di Amici 23 saranno giudicati su prove estemporanee, come la gara di improvvisazione di ballo. Alcuni dei cantanti, invece, avranno la possibilità di presentare il loro nuovo inedito. Ovviamente non mancheranno le esibizioni sui compiti assegnati in settimana dai professori. Nicholas è finito nuovamente nel mirino di Alessandra Celentano e dovrà infatti esibirsi su una coreografia da lei assegnatagli. Questo causerà nuovi scontri e anche l’infervorato intervento di una signora del pubblico.

Non mancheranno sfide nel corso della puntata di Amici 23 del 14 gennaio. Dopo i due cantanti della scorsa settimana, saranno due ballerini a sostenere la sfida: Kumo e Giovanni. Riusciranno a mantenere il loro posto nella scuola di Amici? (Clicca qui per scoprirlo in anteprima).

La puntata sarà dunque ricca di esibizioni, ma ad Amici 23 non mancano mai le discussioni, come quella che vedrà protagoniste Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sull’allieva Sarah. Maria De Filippi, infine, romperà il silenzio sull’abbandono di Mew e Matthew alla scuola di Amici.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











