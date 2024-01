Amici 2023, Ed. 2023/ Diretta 21 gennaio 2024: Dustin Taylor e Kia primeggiano, ultimi sono…

Amici 2023, anticipazioni e diretta puntata 21 gennaio 2024

Al termine delle gare di canto e ballo, Dustin Taylor e Kia primeggiano nelle rinnovate classifiche delle categorie di appartenenza. Nel dettaglio Dustin Taylor risulta il primo classificato nella classifica della gara di ballo e Kia é invece eletta al titolo di prima classificata nella classifica della gara di canto. Ultimi classificati, invece, sono Martina Giovannini nel canto e Nicholas Borgogni nel circuito di ballo.

Dustin e Kia impressionano

Tra una prova di danza e canto e un break pubblicitario, a imporsi come i papabili First class di canto e ballo sono rispettivamente i concorrenti di categoria Kia e Dustin Taylor. In particolare, a impressionare l’occhio pubblico attivo nel web sono le performance eseguite dal duo di competitor in corsa ad Amici 23. Dustin Taylor sbaraglia la concorrenza dei competitor ballerini con il suo movimento seducente sulle note di Sexy back. E Kia, invece, nel canto impressiona con la cover sulle note di When we were young.

Lil Jolie delude i fan

Mentre proseguono le rinnovate gare di ballo e canto nella consuetudinaria puntata domenicale di Amici 23, Thomas Signorelli é l’ospite in studio come giudice della gara di ballo. Questo mentre Paola Turci con Aiello e Francesca Michielin giudicano la gara di canto canto cover. E tra le performance dei concorrenti cantanti particolarmente al di sotto delle aspettative generali può dirsi Lil Jolie.

Amici 23, Petit divide i processori di canto

Per il circuito canto, nel mezzo della rinnovata gara cover della domenica di Amici 23, il cantautore in corsa Petit si rivela il talento divisivo nella scuola più spiata d’Italia. Questo dal momento che il pupillo di Rudy Zerbi riceve il consenso di Lorella Cuccarini che gli assegna un 8- come voto alla cover di Cullami di Emma Marrone, ma intanto Anna Pettinelli boccia il giovane, ritenendone la performance poco efficace. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni di Amici 23

Tutto pronto per la nuova puntata di Amici 2023. Oggi 21 gennaio 2024 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 23, come sempre affiancata dai professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto. Non saranno loro però a giudicare gli allievi in questa nuova domenica, ma come sempre una serie di professionisti esterni alla scuola.

Ospiti in studio ad Amici 23 per giudicare le sfide di canto ci sono oggi Paola Turci, Aiello e Francesca Michielin. Giudice di ballo è invece Thomas Signorelli. Maria De Filippi ospita poi un altro suo ex allievo: si tratta di Aaron, concorrente di Amici 22.

Amici 23, anticipazioni: Nicholas e Giovanni nei guai per il compito

Alle gare di ballo e di canto seguiranno delle prove extra richieste ai concorrenti di Amici 2023. Tre ballerini scelti dovranno esibirsi in una prova allo specchio, un’improvvisazione che darà al vincitore la possibilità di esibirsi poi ad un evento di ballo esterno alla scuola. Tre cantanti – Sarah, Lil Jolie e Martina – avranno invece la possibilità di far ascoltare agli esponenti di alcune radio il loro nuovo singolo. Quali saranno i loro giudizi?

Spazio poi ai compiti assegnati in settimana dai professori e, in particolare, a quello che Alessandra Celentano ha inviato a Nicholas. Inutile dire che il risultato scatenerà nuove liti in studio. Male anche il compito di Giovanni, che subirà un richiamo anche dal suo professore Raimondo Todaro. (Clicca qui per scoprire cosa accadrà in anteprima).

Amici 23: due nuove allieve e come seguire la puntata in streaming

La puntata di Amici 2023 del 21 gennaio vedrà poi le due nuove allieve, Kia e Nahaze, esibirsi per la prima volta. Le cantanti hanno fatto il loro ingresso in settimana e vanno a prendere i posti lasciati vacanti da Mew e Matthew nelle squadre di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











