Amic 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta 22 ottobre: É polemica su Elia Fiore!

Amici 2023, anticipazioni e diretta puntata 22 ottobre: Rkomi, Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato ospiti

Per la gara di canto cover, successiva alla gara di improvvisazione, Lil Jolie esegue una prova intimista che sorprende in positivo la giudice esterna così come il fandom della giovane cantautrice di Amici 2023. Al contempo, intanto, si disputa tra i concorrenti ballerini nel circuito di ballo competitor parallelo di canto la rinnovata gara domenicale di ballo giudicata dall’ospite in studio, Eleonora Abbagnato. Particolarmente influente é la prova eseguita da Elia Fiore, allievo ballerino di Emanuel Lo. E il motivo é lo stile del giovane artista, che alla visione dell’occhio pubblico attivo via Instagram divide l’opinione a metà tra consensi e dissensi: “sembra un burattino” si legge tra le sentenze più critiche a cui però si contrappone la voce di approvazione nel commento più aggregante, “sottovalutato, se me lo fate uscire vi denuncio!”. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23: Nicholas, Elia e Marisol si sfidano alla gara improvvisazione/ La scelta di Kledi Kadiu e il premio

Amici 2023, Fiorella Mannoia ospite in studio e giudice della gara interpretazione

La nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda il 22 ottobre 2023 sulle reti Mediaset apre con la gara di interpretazione giudicata da Fiorella Mannoia. L’ospite e cantautrice dalla fulva chioma, al termine della nuova gara aggiuntiva alla gara cover di canto consuetudinaria della domenica di Amici, premia l’allieva cantautrice di Anna Pettinelli, Stella.

Amici 23, Sofia in pole position e Simone sprofonda/ La classifica della gara ballo

(Agg. Di Serena Granato)

Anticipazioni TV e streaming di Amici 2023

Oggi 22 ottobre 2023 va in onda su Canale 5 la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, pronta a guidare il gruppo di allievi della scuola nelle varie prove, gare e compiti giudicati dai prof: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Anche questa settimana i ragazzi saranno però messi alla prova in una serie di gare giudicate da professionisti del settore ma esterni alla scuola di Canale 5. Dopo Emma Marrone, Maria ospita in studio Rkomi, che giudicherà la consueta gara di canto; per il ballo sarà invece Eleonora Abbagnato a stilare la classifica. Ma non è finita qui: in studio ci sarà poi Fiorella Mannoia e avrà il compito di giudicare una gara di interpretazione per i cantanti.

Amici 2023, Spacehippiez é il primo eliminato/ Perde la sfida ed é sostituito da Samu Spina!

Amici 23, anticipazioni: compito per Dustin, prova di improvvisazione con Kledi

Oltre alla gara di canto e di ballo e a quella di interpretazione, nel corso della nuova puntata di Amici 2023 andrà in scena anche una gara di improvvisazione per i ballerini giudicata da Kledi Kadiu. Saranno dunque chiamati al centro dello studio Nicholas, Elia e Marisol: chi si aggiudicherà il premio messo in palio? Sarà poi anche l’occasione per svolgere alcuni dei compiti assegnati dai professori nel corso della settimana, come quello voluto per Dustin da Raimondo Todaro. Lo supererà?

Dopo le gare arriverà anche il momento di una sfida immediata per un cantante voluta da Anna Pettinelli, che porterà alla prima eliminazione di questa edizione di Amici. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta e le anticipazioni della puntata)

Amici 23, Mr. Rain e Clara ospiti e come guardare la puntata in streaming

Le sorprese non finiscono qui, perché oltre ai già citato ospiti Maria De Filippi chiamerà in studio anche Mr. Rain e Clara. I due si esibiranno nel loro nuovo feat intitolato ‘Un milione di notti’, uscito il 20 ottobre.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA