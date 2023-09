Amici 2023, ed.23/ Anticipazioni e diretta 24 settembre: formazione della classe e i nuovi concorrenti

Amici 23, anticipazioni prima puntata 24 settembre 2023: novità nel cast e formazione della classe

L’attesa è finita: parte oggi 24 settembre, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14, Amici 23. La nuova edizione del talent di successo torna con la conduzione di Maria De Filippi e con un cast di professori che presenta una piccola novità. Confermatissima la cattedra di danza di Amici 2023, composta da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro; per il canto invece tornano Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma non Arisa. Al suo posto un ritorno: quello di Anna Pettinelli.

Anche quest’anno, la prima puntata di Amici è dedicata alla formazione della nuova classe: in studio si esibirà una serie di possibili concorrenti che sarà sottoposta all’ultima visione dei professori. A loro starà poi annunciare se sono a favore o contro l’ingresso nella scuola dell’allievo, che potrebbe dunque essere scelto da più di un prof, da uno solo o da nessuno. In quest’ultimo caso non conquisterà il banco ad Amici 2023.

Amici 23, chi sono i nuovi concorrenti? Fiume di ospiti per assegnare le maglie

La prima puntata di Amici 23 sarà ricca di ospiti. Maria De Filippi ha deciso che ad assegnare le maglie ai nuovi alunni saranno volti noti della musica e dello spettacolo, nonché tanti ex volti del talent. In studio infatti ci saranno: J-Ax, Angelina – che settimana prossima tornerà in studio per presentare il prossimo inedito – e Cristiano Malgioglio. E ancora arriveranno: Annalisa, Stash, Ciro Immobile, ma anche Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, che sono i due attori protagonisti della nuova fiction Mediaset intitolata ‘Maria Corleone’.

Grazie alle anticipazioni di SuperguidaTv sappiamo inoltre che, seduti nel pubblico di Amici, ci saranno Pamela Camassa e Filippi Bisciglia. Invece dietro le quinte sono presenti anche Cricca e Isobel, allievi della scorsa edizione nonché fidanzati. (Clicca qui per leggere le anticipazioni della puntata in anteprima)

Amici 23, come guardare la prima puntata in streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). E’ possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.

