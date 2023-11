AMICI 2023, Ed. 23/ Anticipazioni e diretta 26 novembre: Mew é in testa alla classifica di canto!

Amici 2023, anticipazioni e diretta puntata 26 novembre: i giudici speciali delle gare e sfide

Tra le novità di Amici 23 di Maria De Filippi, poi, alla rinnovata gara di canto, nella classifica finale stilata dai giudici ospiti in studio Orietta Berti e Stash Fiordispino dei The Kolors, la vetta é a quota rosa. Prima classificata é infatti Mew. Ultimo in classifica e quindi tra i cantanti in gara, l’elemento più a rischio eliminazione, é Holy Francisco. Non classificato, in quanto assente in puntata a causa della morte della nonna, Matthew.

(Agg. Di Serena Granato)

Holy si salva

Ed é poi la volta della messa in discussione per Holy Francisco, il cantautore rivelatosi tra i penultimi e gli ultimi classificati e quindi a rischio eliminazione, alle nuove classifiche di canto e ballo di Amici 23.

Holy Francisco, a differenza di Stella Cardone e Chiara Porchianello si salva dalla messa in discussione della sfida, dal momento che per lui la maestra di canto e mentre Anna Pettinelli conviene di bloccare sul nascere il rischio eliminazione. Anna, infatti, decide di promuovere Holy a pieni voti nella scuola.

Tra i preannunciati talenti a rischio, é previsto un provvedimento disciplinare per i responsabili dell’affaire igiene ad Amici 23, Mida, Holden e Ayle.

(Agg. Di Serena Granato)

Kumo si salva dalla sfida

La nuova puntata domenicale di Amici 23 prosegue poi con la messa in discussione, tra gli altri allievi a rischio di Kumo. Il ballerino allievo di Emanuel Lo, risultato tra i penultimi e gli ultimi nella classifica ballo stilata dagli stessi allievi ballerini, viene però sorprendentemente salvato dal maestro che lo estromette dalla sfida.

Emanuel Lo non ha dubbi e Kumo merita di rimanere in attività formativa nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi.

(Agg. Di Serena Granato)

Spuntano nuovi candidati al banco di studio

Alla nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, si avvicendano diverse novità concernenti i circuiti di canto e ballo. Nicholas, Kumo, Chiara, Holy Francisco, Stella Cardone e Sarah Toscano non partecipano alle gare di canto e ballo domenicali, ma sono a rischio sfida ad eliminazione immediata.

Ad affrontare per prima la sfida, nel canto, é Stella Cardone, come su richiesta della maestra Anna Pettinelli. La giovane é chiamata alla sfida contro la sfidante esterna, Martina.

(Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni TV e streaming di Amici 23

Oggi 26 novembre 2023 va in onda su Canale 5, a partire dalle 14, la nuova puntata di Amici 23. Il talent condotto da Maria De Filippi torna in onda con nuove sfide per gli allievi che hanno affrontato una nuova settimana ricca di avvenimenti. A seguirli e giudicarli dalle proprie cattedre come sempre i professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Il compito di valutare e votare le loro performance in studio sarà però dei giudici esterni. Questa domenica Maria De Filippi ospita Orietta Berti e Stash per la gara di canto e Rebecca Bianchi per quella di ballo. Verranno poi sostenute due sfide, entrambe di ballo, una giudicata da Nancy Berti, l’altra da Garrison.

Amici 2023, cinque allievi in sfida dopo le classifiche settimanali

La nuova puntata di Amici 2023 si aprirà in modo inusuale: dalle anticipazioni sappiamo infatti che ben sei allievi rischieranno l’eliminazione a causa di sfide volute da alcuni professori dopo la classifica stilata in settimana dagli allievi stessi. Gli ultimi in classifica finiscono in sfida diretta ma hanno la possibilità di essere salvati dal proprio prof di appartenenza: cosa accadrà? (Clicca qui per scoprire le anticipazioni della puntata)

Oltre alle sfide che ne conseguiranno, gli allievi di Amici saranno messi alla prova con le consuete gare di ballo e canto ma anche da prove speciali. I professori chiederanno ad alcuni allievi anche i compiti loro assegnati nel corso della settimana.

Amici 23, anticipazioni: provvedimenti disciplinare e ospiti

Nel corso della nuova puntata di Amici 23 i ragazzi verranno redarguiti. Un nuovo provvedimento disciplinare si abbatterà sui ragazzi a causa del disordine e della sporcizia in casetta e questo porterà a delle punizioni per un allievo in particolare.

Non mancheranno infine gli ospiti musicali. Nella nuova puntata di Amici 2023 si esibiranno Gaia Gozzi con il suo nuovo singolo Tokyo, Luigi Strangis con il nuovo singolo in uscita da venerdì 24 novembre dal titolo Stupida libertà. Infine ci sarà Giovannino direttamente da Tu si que vales.

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











