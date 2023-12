Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni e diretta 3 dicembre: Dustin é in testa e Giovanni ultimo, nel ballo

Amici 2023, anticipazioni e diretta puntata 3 dicembre: gli ospiti e i giudici in studio

La rinnovata gara di ballo giudicata dal giudice ed ex ballerino di Amici Francesco Mariottini vede Dustin Taylor classificarsi primo, nella classifica di fine competizione tra i ballerini competitor. Ultimo classificato é invece Giovanni Tesse. Cosa rischia quindi il latinista e soprattutto che il primo posto possa condurre Dustin alla qualificazione al titolo di concorrente promosso al serale di Amici 23?

Amici 23: Lorella Cuccarini vola a Sanremo 2024, é lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi/ Il gossip bomba!

(Agg. Di Serena Granato)

Ayle é il nuovo Achille Lauro?

É poi la volta del rinnovo delle sfide tra i talenti, la gara di ballo e la gara di canto domenicali. Questo, con Ayle, che catalizza l’attenzione dell’occhio pubblico su di sé, per la performance sulle note di 16 marzo di Achille Lauro.

C’é chi, tra gli spettatori attivi nel web, é pronto a scommettere che Ayle possa rivelarsi il nuovo Achille Lauro nell’industria della musica made in Italy. (agg. Di Serena Granato)

Amici 23: Dustin Taylor in pole position, ma perde la maglia/ La gara e la classifica di ballo

Holden riottiene la maglia

La nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 3 dicembre 2023 sulle reti Mediaset, vede tra le novità Holden mettersi in discussione nel canto. Il maestro di canto Rudy Zerbi lo chiama al centro studio, dopo avergli sospeso la maglia per aver inadempiuto alle regole di Amici, sottraendosi dalla copertura del turno personale delle pulizie, come da regolamento del talent show. La scelta di Rudy Zerbi, dopo la sospensione in giudizio inferta al giovane, é quella della riconferma della maglia. Holden ha dimostrato di aver appreso la lezione, scontando il provvedimento disciplinare del turno extra di pulizie, mettendosi al servizio dell’intera produzione di Amici. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23: al via la gara dei secondi inediti, tra Petit, Mida, Lil Jolie, Ayle e Sarah Toscano/ Il vincitore

Le anticipazioni di Amici 23

Questo pomeriggio, 3 dicembre 2023, su Canale 5 a partire dalle 14, va in onda la nuova puntata di Amici 23. Il talent condotto da Maria De Filippi torna a puntare gli occhi sugli allievi rimasti in gara, che anche oggi dovranno affrontare molte gare e sfide. A seguirli e giudicarli dalle proprie cattedre come sempre i professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Il compito di valutare e votare le loro performance in studio sarà però dei giudici esterni. Questa domenica Maria De Filippi ospita Nek e Beppe Vessicchio come giudici della gara di canto; Irma Di Paola come giudice della gara di improvvisazione di ballo; Francesco Mariottini invece per la consueta gara di ballo. Rose Villain sarà invece l’ospite musicale e si esibirà sul suo singolo ‘Io, me ed altri guai’. Non mancheranno infine le incursioni di Giovannino.

Amici 2023, la sfida di Nicholas contro Michele e un’eliminazione

La nuova puntata di Amici 2023 si aprirà con le consuete gare di ballo e canto. Gli ultimi classificati, anche questa volta, finiranno in sfida, che dovranno sostenere la prossima settimana. E a proposito di sfide, in studio si terrà quella di Nicholas contro Michele, congelata la scorsa settimana da Nancy Berti. I due ragazzi hanno preparato due coreografie comparate, una di latino l’altra di modern: chi avrà la meglio?

Non mancheranno le esibizioni sui compiti assegnati in settimana dai professori, uno dei quali scatenerà l’ira della maestra Celentano e anche la sospensione della maglia di uno dei suoi allievi. Ci sarà inoltre un’eliminazione e una discussione molto accesa tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. (Clicca qui per scoprire in anteprima chi è l’eliminato e cosa accadrà)

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Gli allievi di canto di Amici 23 avranno poi l’occasione di presentare i loro nuovi singoli, che saranno poi disponibili su Spotify nei prossimi giorni. I ballerini invece si metteranno alla prova con una nuova gara di improvvisazione.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA