AMICI 2023, Ed. 23/ Diretta 4 febbraio 2024: Ayle lascia lo studio!

La gara di canto ad Amici 23 si infiamma ancora, poi, con il contest inediti che vede Ayle cantare Il tuo nome e il j’accuse nel web di playback e/o effetti musicali al talent show s’infiamma! Ayle non godrebbe del giudizio edificante dei giudici Drusilla e Noemi così come della intera cattedra di canto dei professori e l’opinione web, fino a lasciare lo studio del talent show. Maria De Filippi non la prende affatto bene, tanto da apparire adirata al gesto del giovane. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 4 febbraio 2024: Maria De Filippi furiosa con Ayle

É polemica!

S’infiamma la polemica web sollevata dall’ex insegnante ad Amici, Luca Jurman, sull’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, Amici 23. Secondo l’esperto non andrebbero ammessi gli effetti musicali in una competizione canora come quella di Amici e intanto la rinnovata gara domenicale inedito del talent show di Maria De Filippi vede Holden dividere l’opinione dell’occhio pubblico, a fronte della sua esibizione sulle note dell’inedito Solo stanotte. C’é chi, tra gli internauti contestatori online, taccia l’allievo di Rudy Zerbi di ricorrere al playback, all’autotune e alle operazioni di post-produzione alle registrazioni vocali spudorati. Questi, in appoggio alla posizione avversa al giovane di Luca Jurman. Tuttavia i fan di Holden supportano il beniamino e la sua cifra stilistica. (Agg. Di Serena Granato)

Petit fa breccia!

“Quando si parla napoletano mi si frega”, dichiara il giudice della gara canto Drusilla Foer, a beneficio del cantante allievo in corsa ad Amici 23, Petit. Per la giudice transgender Petit può dirsi la penna sincera tra i cantautori in corsa ad Amici 23, “curi la frase melodica”, ammette l’ospite non a caso al termine della performance travolgente che il giovane cantautore di Napoli per scelta di appartenenza registra sulle note dell’inedito bilingue, in Italiano e nella lingua di Napoli, “Tornerai”.

Per il ballo, poi, si esibisce Giovanni Tesse in un pezzo di jive, un genere diverso da quello di appartenenza, il latino. Il canto poi passa il microfono a Holden con il pezzo inedito Solo stanotte.

Si apre la gara canto

La nuova puntata domenicale di Amici 23 ha inizio con le rinnovate gara di ballo e gara di canto. Per il circuito canto, la cantante Sarah Toscano si esibisce in una cover sulle note di Mappamondo, il nuovo inedito, al cospetto dei giudici della nuova gara di canto cover. La giovane sembra conquistare sempre più consensi dell’occhio pubblico attivo via social. Mentre, quando si fa vicino il via al serale di Amici 23, per il circuito ballo, Dustin Taylor dà il via alla gara domenicale di ballo, con un passo a due che scatena il web tra le interazioni di consenso più disparate.

(Agg. Di Serena Granato)

Tra le anticipazioni, gli ospiti e giudici in studio

Oggi 4 febbraio 2024 va in onda, a partire dalle 14 su Canale 5, la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Maria De Filippi, alla conduzione del talent, è come sempre affiancata dalla commissione dei professori, composta da: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto. A loro il compito di supervisionare le esibizioni dei cantanti e giudicare i compiti assegnati loro in settimana.

Non sarà però loro il compito di giudicare le gare di canto e ballo di Amici 2023. Ci saranno infatti nuovi ospiti ad assolvere questo compito; nel particolare: la cantante Noemi e Drusilla Foer saranno i giudici di canto, Eleonora Abbagnato quella di ballo. La stessa Drusilla si esibirà in una canzone dall’album Dru scritta per lei da Mariella Nava, dal titolo ‘Da questa parte’. Ospite in studio per esibirsi anche un ex di Amici: Aka7even.

Amici 23, anticipazioni: i compiti, nuove liti e la furia di Maria De Filippi

Oltre alle consuete sfide di canto e ballo, gli allievi di Amici 23 saranno giudicati su prove estemporanee, come la gara di interpretazione di ballo. Per tre cantanti invece ci sarà occasione di sfidarsi in una gara di cover giudicata da uno speaker di Radio Deejay. Non mancherà l’esibizione di alcuni allievi di Amici 23 sui compiti ricevuti in settimana.

Nel particolare Giovanni porterà quello ricevuto dalla maestra Celentano; Lucia quello ricevuto da Todaro; e Mida l’ennesimo compito ricevuto da Anna Pettinelli che scatenerà l’ennesima lite in studio. Altri episodi della nuova puntata riguarderanno un’eliminazione e un comportamento di Ayle che farà infuriare Maria De Filippi. (Clicca qui per scoprire cos’è accaduto in anteprima).

Amici 23: la prima maglia del serale e come seguire la puntata in streaming

Durante la nuova puntata di Amici 2023 verranno per la prima volta mostrate agli allievi le maglie del serale. E infatti uno di loro verrà chiamato al centro dello studio ad esibirsi più volte, riuscendo alla fine a conquistare il primo e ambito posto al serale, ormai sempre più vicino.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











