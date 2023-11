AMICI 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta 5 novembre: Chiara é una velina annunciata?

Amici 2023, anticipazioni puntata 5 novembre: nuove gare e tutti gli ospiti

Nel mezzo della gara di ballo domenicale di Amici 23, poi, Chiara Porchianello si impone come una dei ballerini più chiacchierati nel web? Il motivo? Una larga compagine di utenti spettatori del talent show sulle reti Mediaset rilascia una previsione a caldo sul futuro della “Barbie ballerina”. Complice la choreo eseguita sulle note di Rihanna, per il web Barbie Chiara é la candidata di Amici 23 al titolo di velina a Striscia la notizia. (Agg di Serena Granato)

Kumo diventa un thread

La sfida tra i talenti cantanti e ballerini di Amici 23, poi, prosegue ancora, con le sfide dei circuiti competitor canto e ballo. E si apre quindi la gara nella gara ballo, “la mia storia, la mia coreografia, che tra i candidati al titolo di vincitore vede il ballerino Kumo sorprendere in un modo significativo gli spettatori del talent show di Maria De Filippi attivi nel web, sui social. Che sia l’allievo di Emanuel Lo a vincere la gara di ballo?

Giovanni debutta nel ballo

Nella puntata della domenica di Amici 23, Giovanni, allievo ballerino new entry nel team di Raimondo Todaro, debutta alla rinnovata gara di ballo domenicale eseguendo un pas de deux insieme alla ballerina professionista Francesca Tocca. Il debutto del ballerino di latino é un successo, dal momento che fioccano consensi per il giovane da parte dei fan di Todaro attivi nel web. (Agg. Di Serena Granato)

Aule é il nuovo allievo

Nella nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle é il nuovo allievo cantante concorrente in lizza per un posto alla fase serale. Il giovane dalla tinta biondo platino entra a far parte della classe canto come un talento in corsa, tra i pupilli di Anna Pettinelli e senza lo sbarramento di una sfida, ma direttamente da titolare di un banco di studio. (Agg. Di Serena Granato )

Amici 23, le anticipazioni della puntata

Oggi 5 novembre 2023 va in onda su Canale 5, a partire dalle 14, una nuova puntata di Amici 23. Maria De Filippi torna alla conduzione per una puntata che vedrà i ragazzi della scuola mettersi in discussione in molte prove. Come sempre a seguirli e giudicarli dalle proprie cattedre il sestetto di professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

La puntata avrà inizio con le consuete gare di ballo e canto giudicati da professionisti del settore esterni alla scuola. Questa settimana sarà Anbeta Toromani a giudicare i ballerini, mentre per i cantanti ci sarà Gabry Ponte. Maria De Filippi ospiterà poi in studio tre suo ex allievi di Amici: Alex Wyse, che porterà sul palco il suo nuovo singolo; Enrico Nigiotti, che si esibirà con ‘Ninna nanna’, e Diana Del Bufalo per la promozione del suo spettacolo teatrale.

Amici 23, gara creativa per i ballerini e i compiti voluti dai prog

Alle due consuete gare principali seguiranno poi altre competizioni tra allievi. I ballerini si metteranno alla prova con una gara di ballo su coreografie che raccontano la propria vita. In palio per il migliore la possibilità di esibirsi su un palcoscenico importante fuori dalla scuola di Amici 23.

Sarà poi anche l’occasione per svolgere alcuni dei compiti assegnati dai professori nel corso della settimana, come quelli voluti per Nicholas (questa volta da Emanuel Lo); per Holden, voluto da Anna Pettinelli; per Sofia, voluto dalla maestra Celentano; e per Mew voluto da Anna Pettinelli. Come se la saranno cavata i ragazzi? (Clicca qui per scoprire le anticipazioni della puntata)

Amici 23, anticipazioni: nuovo ingresso nella scuola e sfida per Holy Francisco

Nel corso della puntata di Amici 23 del 5 novembre ci sarà un nuovo ingresso voluto da Anna Pettinelli per Ayle, ragazzo provinato qualche settimana fa. Sarà però la commissione al completo, come accaduto settimana scorsa per Raimondo Todaro, a decidere per il sì o il no al banco. Infine Holy Francisco dovrà sostenere la sua sfida, decisa da Anna Pettinelli dopo i continui ultimi posti in classifica collezionati dal ragazzo. Riuscirà a mantenere il suo posto nella scuola?

La puntata sarà inoltre animata da un’accesa lite che nascerà tra la maestra Celentano e la ballerina professionista Elena D’Amario, tutto a causa della differente opinione su Nicholas, allievo di Raimondo Todaro spesso criticato da Alessandra.

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











