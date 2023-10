Amici 2023, Ed.23/ Anticipazioni e diretta puntata 1 ottobre: Garrison, Irama e Angelina Mango ospiti

Amici 2023, anticipazioni pomeridiano 1 ottobre: gli ospiti della puntata

Oggi 1 ottobre 2023, su Canale 5 a partire dalle 14, va in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 23. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent show che vede alla cattedra di ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, invece a quella di canto invece Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Dopo la formazione della classe, Amici 2023 entra nel vivo con le prime sfide per i concorrenti. Questa edizione segue il filo delle ultime, mettendo gli allievi alla prova con sfide di canto, ballo e improvvisazione. Ospite di questa seconda puntata è Angelina Mango, che presenta in studio il suo nuovo singolo: ‘Che t’ò dico a fa’. Garrison Rochelle e Irma Di Paola saranno invece i giudici della gara di ballo, mentre per il canto ci sarà Irama.

Amici 23, anticipazioni: le gare di canto e ballo e la prova improvvisazione

I ragazzi di Amici 23 si mettono per la prima volta alla prova in questa seconda puntata del pomeridiano. Iniziano infatti a delinearsi le prime rivalità e, soprattutto, si inizierà a comprendere, grazie alle classifiche stilate dai giudici, chi è più apprezzato e chi meno. Il cantante vincitore della prima gara potrà produrre il suo inedito.

Oltre alle due gare già citate, verrà messo in palio un secondo premio per i ballerini con la ‘prova improvvisazione’. Chi sarà il migliore potrà esibirsi ad un evento che sarà poi annunciato successivamente. Sarà poi il momenti di svolgere alcuni dei compiti che i professori hanno assegnato a certi allievi nel corso della loro prima settimana in casetta. Nel particolare Gaia dovrà svolgere quello che le è stato assegnato dalla maestra Celentano: riuscirà a cavarsela? (Clicca qui per leggere le anticipazioni della puntata in anteprima)

Amici 23, come guardare la prima puntata in streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). E’ possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











