AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 11 febbraio 2024: Ayle a rischio, arriva la sfida?

Amici 2023, anticipazioni registrazione 7 febbraio della puntata dell’11 febbraio 2024: nuovo crollo di Ayle

Si anticipa la registrazione di Amici 23 che andrà in onda su Canale 5 domenica 11 febbraio. Il motivo è la partecipazione di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice nella serata di venerdì, giorno che di consuetudine è dedicato, alternato al giovedì, alla registrazione del talent. Le prime indiscrezioni che arrivano dal web ci svelano che la registrazione è iniziata più di un’ora fa, dunque bisognerà ancora attendere per le anticipazioni.

AMICI 2023, Ed. 23/ Diretta 4 febbraio 2024: Sofia Cagnetti vince la gara ballo!

Intanto dal daytime arrivano ancora problemi per Ayle. L’allievo di Anna Pettinelli è finito agli ultimi posti in una nuova classifica, quella del televoto sui singoli dei cantanti di Amici 23. Il cantante, che pochi giorni fa ha minacciato di abbandonare la scuola, ha avuto un nuovo momento di sconforto. Un atteggiamento che potrebbe questa volta portare Anna Pettinelli a metterlo in sfida o, addirittura, a valutare la possibilità di non portarlo al serale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 4 febbraio 2024: Maria De Filippi furiosa con Ayle

Nuove gare di canto e ballo

Oggi mercoledì 7 febbraio 2024 si registra una nuova puntata di Amici 23. Con qualche giorno di anticipo rispetto al consueto, gli allievi della scuola di Canale 5 tornano in studio per affrontare le nuove gare di canto e ballo per la puntata che, come sempre, andrà in onda domenica 11 febbraio alle 14 su Canale 5. A supervisionare le prove i professori Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto.

A votare le performance di ballo e canto sarà una commissione esterna di professionisti dei due mondi. Saranno loro, attraverso le loro votazioni, a stilare una classifica nella quale l’ultimo di entrambe le categorie sarà a rischio eliminazione. Il primo, invece, potrebbe essere uno degli allievi del serale di Amici 2023.

Chi è Christian Stefanelli, ex ballerino di Amici 21/ Ha un rapporto speciale con Mattia Zenzola

Amici 23, anticipazioni: Martina e Sofia accedono al serale?

Nella puntata di domenica scorsa si è dato ufficialmente il via alla gara per il serale. In studio ha fatto il suo ingresso l’ambita maglia dorata che sancisce l’ingresso al serale, un’opportunità che sta al professore dare o meno. Alessandra Celentano ha deciso di darla a Dustin, che dopo una serie di esibizioni in studio ha ottenuto il primo posto al serale, così come lo scorso anno è accaduto a Isobel.

In questa nuova registrazione di Amici 23 potrebbero essere gli altri professori a dare questa chance al migliore dei proprio allievi, basandosi anche sulle posizioni in classifica ottenute in questi mesi. Di fronte a questo parametro potrebbero essere Martina, allieva di Anna Pettinelli, e Sofia, allieva di Emanuel Lo, le prossime ad ottenere una maglia dorata.

Amici 2023, nuove liti tra prof e le gare di improvvisazione

Nel corso della registrazione di Amici 2023 di oggi 7 febbraio, verranno svolti anche i nuovi compiti assegnati dai professori. Ciò vuol dire che dobbiamo aspettarci nuovi scontri, in particolare tra Celentano e Todaro per Nicholas, e tra Pettinelli e Cuccarini per Mida e Sarah.

Per gli allievi di canto e ballo di Amici 23 non mancheranno prove estemporanee, come improvvisazioni di danza o gara di cover per i cantanti. I migliori potrebbero ottenere un premio, come la partecipazione da ospite ad un importante evento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA