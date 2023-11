AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 12 novembre: Matthew rischia, Lil Jolie vince ancora

Amici 2023, anticipazioni registrazione puntata 12 novembre: Matthew a rischio eliminazione

Arrivano le prime anticipazioni della registrazione di Amici 23 di oggi 9 novembre, che andrà in onda domenica 12. Ospite musicale della puntata, come rivela SuperGuidaTv, è stata Giordana Angi, che ha cantato il nuovo inedito dal titolo ‘Con questa luce’. È stata ancora lei a giudicare una gara di scrittura per i cantanti che si è giocata tra Holy Francisco, Mida e Petit. È stato quest’ultimo il migliore secondo l’ex allieva di Amici.

Tommaso Paradiso ha poi giudicato la gara di canto classica, che ha visto ancora una volta prima Lil Jolie. Secondo invece Holden, terzo Petit. Ultimo Matthew, che rischia l’eliminazione. Rossella Brescia è stata il giudice della gara di ballo e ha premiato col primo posto Dustin. Ultimo, e nuovamente a rischio, Elia; assente invece Simone, che ha la maglia sospesa. Tra gli ospiti anche Rkomi e Irama, che si sono esibiti sulle note di Hollywood. E ancora Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giulia Molino e Andrea Sannino, protagonisti del musical Mare Fuori.

Amici 2023, anticipazioni registrazione 9 novembre della puntata del 12 novembre: nuove gare e compiti dei prof

Oggi 9 novembre 2023 si registra una nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 domenica 12 novembre, a partire dalle 14. Maria De Filippi torna in studio alla conduzione di una puntata che, come sempre, sarà ricca di prove, gare e compiti per gli allievi rimasti in gara, e forse avrà anche qualche eliminazione. Pronti a giudicare gli allievi i coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Ma non solo, perché in studio sono in arrivo nuovi ospiti che avranno il compito di giudicare gli allievi di garo e di canto e di stilare una classifica che metterà a rischio eliminazione gli ultimi. Questi dovranno infatti presentarsi di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se dare un’altra chance, sospendere la maglia, metterlo in sfida o addirittura sostituirlo.

Amici 23, anticipazioni: Stella a rischio eliminazione?

Alle gare di canto e ballo seguiranno poi delle prove speciali alle quali alcuni allievi scelti dovranno sottoporsi. Una nuova gara a tre per i ballerini decreterà un migliore che si aggiudicherà un premio speciale, come un’esibizione su un palco importante o una borsa di studio. Per i cantante sarà invece l’occasione per confrontarsi con le radio sui loro inediti.

In settimana, d’altronde, sono usciti i primi singoli di tutti i cantanti in gara ad Amici 2023 e i risultati degli ascolti. Ultima per il momento è Stella, allieva di Anna Pettinelli, mentre primo è Holden, allievo di Rudy Zerbi, con oltre 160mila ascolti in poche ore. Una classifica che potrebbe implicare conseguenze, anche negative, per gli ultimi in classifica.

Amici 2023, anticipazioni: Emanuel Lo elimina Simone?

E a proposito di possibili eliminazioni, nel corso della registrazione di Amici 23 di oggi 9 novembre potrebbe esserci una nuova eliminazione, questa volta però per il ballo. Dopo i vari ultimi posti collezionati nelle ultime settimane, Simone Galluzzo è finito a rischio eliminazione. Emanuel Lo ha infatti deciso di sospendergli la maglia, soprattutto a causa di alcune esternazioni fatte sulla votazione di Anbeta Toromani (che lo ha messo ultimo in classifica). Proprio per la registrazione di oggi è dunque prevista la decisione del prof: Simone dovrà dire addio al banco?

