Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 14 gennaio 2024: svelata la verità su Matthew e Mew?

Amici 2023, anticipazioni registrazione 11 gennaio della puntata del 14 gennaio 2024: nuove gare di ballo e canto

Oggi 11 gennaio 2023 si registra una nuova puntata di Amici 23, che vedremo in onda, a partire dalle 14, su Canale 5 domenica 14 dicembre. Maria De Filippi conduce una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e chiarimenti, mentre i coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, saranno pronti a giudicare le esibizioni degli allievi.

Aka7even, il nuovo singolo é "Non dimenticare"/ Fan in visibilio: il ritorno dell'ex Amici

Proprio i prof sono stati la scorsa settimana i giudici delle gare di canto e ballo, ma per questa nuova puntata si prevede il ritorno in studio di giudici esterni. Maria De Filippi è dunque pronta ad ospitare professionisti della musica e della danza che avranno il compito di dare le proprie votazioni e stilare una classifica che decreterà un ultimo classificato e, dunque, a rischio eliminazione.

Amici 23: Mew e Matthew presto sostituiti?/ L'indiscrezione inaspettata, prima del via al serale

Amici 23, anticipazioni: le sfide di Kumo e Giovanni

La scorsa settimana ad Amici è andata in scena la sfida di due allievi cantanti: Petit e Martina si sono messi alla prova ma entrambi sono usciti vincitori dallo scontro cantato, riprendendo possesso del proprio banco. Questa settimana a dover sostenere la sfida sono due ballerini: si tratta di Giovanni, allievo di Raimondo Todaro, e Kumo, allievo di Emanuel Lo.

Entrambi sono finiti in sfida a causa di una competizione interna che c’è stata in settimana tra gli allievi di danza, e proprio Kumo e Giovanni sono risultati essere i peggiori. Riusciranno a superare la sfida? Di certo il più preoccupato è Giovanni, che in casetta ha versato già molte lacrime di timore.

Amici 23, Sarah Toscano innamorata di Holden?/ Il messaggio social dopo il compleanno fa impazzire il web

Amici 2023, perché Mew e Matthew hanno abbandonato?

Ciò che molti telespettatori sperano però venga rivelato nel corso della nuova puntata del pomeridiano di Amici 23 è il motivo per il quale Mew e Matthew hanno abbandonato volontariamente la scuola. In settimana è giunta la notizia, passata solo con una veloce scritta alla fine del daytime, della loro uscita, tuttavia le ‘motivazioni personali’ che li hanno portati a questa scelta non sono state chiarite. Maria De Filippi potrebbe dunque renderle pubbliche proprio nel corso della nuova puntata del talent di Canale 5. Non resta che attendere tutte le anticipazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA