Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 19 novembre: Emanuel Lo sostituisce Elia? L’indizio

Amici 2023, anticipazioni registrazione 16 novembre della puntata del 19 novembre: gare e possibili eliminazioni

Oggi 16 novembre 2023 si registra una nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 novembre, a partire dalle 14. Alla conduzione di una puntata ricca di sfide e gare per gli allievi c’è Maria De Filippi, pronta ad ospitare in studio tanti volti del mondo della musica e della danza. Pronti a giudicare gli allievi anche i coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Oltre ai compiti assegnati in settimana dai professori, gli allievi di Amici 23 saranno giudicati da professionisti di canto e di ballo esterni alla scuola. Starà a loro stilare la classifica che punirà le peggiori esibizioni. Questi allievi dovranno presentarsi di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se dare un’altra chance, sospendere la maglia, metterlo in sfida o addirittura sostituirlo.

Amici 23, anticipazioni: nuova gara speciale per i ballerini e successo di ascolti per Holden

Alle consuete gare di canto e ballo seguiranno poi delle prove speciali alle quali alcuni allievi scelti dovranno sottoporsi. Una nuova gara per i ballerini decreterà un migliore che si aggiudicherà un premio speciale, come un’esibizione su un palco importante o una borsa di studio. I cantanti potrebbero invece tornare ad esibire sul palco i loro singoli, usciti da alcuni giorni su Spotify.

Al momento è Holden a detenere il primato in quanto ad ascolti: la sua ‘Dimmi che non è un addio’ è il pezzo finora più ascoltato tra quelli di Amici 2023, al punto da aver superato in pochi giorni il milione di stream.

Amici 2023, anticipazioni: Elia e Simone eliminati e sostituiti?

Sarà poi il momento di scoprire il destino di Simone Galluzzo, allievo di Emanuel Lo, finito più volte all’ultimo posto e con tanto di maglia sospesa; sarà eliminato? Stesso rischio lo corre Elia, sempre allievo di Emanuel Lo. Il prof in settimana ha visto nuovi possibili concorrenti per Amici 23: arriverà la prima sostituzione?

Non è infine da escludere un nuovo scontro tra Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, e la maestra Celentano. In settimana il ragazzo ha avuto un duro sfogo contro la maestra: “A volte, quando mi assegna un compito, ho l’impressione che lei non creda che io possa superarlo. – ha dichiarato – Se vuole comunicare al maestro Raimondo Todaro che forse non dovrei essere qui, ci sono mille altri modi per farlo, piuttosto che portare su questo palco un livello così elevato. Ogni cosa che faccio qua dentro viene sminuita. Non ce la faccio più. Perché mi deve rovinare anche i traguardi che ho raggiunto, come la borsa di studi!”.

