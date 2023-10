AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 22 ottobre: SpaceHippiez eliminato. Mr. Rain ospite

Amici 2023, anticipazioni registrazione 19 ottobre della puntata del 22 ottobre

Cosa sta accadendo nella nuova registrazione di Amici 2023? Dal web arrivano i primi spoiler che ci svelano che la puntata che vedremo in onda domenica è iniziata da più di due ore ormai. Stando alle prime anticipazioni trapelate attraverso SuperguidaTv, ospiti musicali sono stati Mr. Rain e Clara, che si sono esibiti sulle note del nuovo singolo ‘Un milione di notti’, in uscita il 20 ottobre. Giudici invece Fiorella Mannoia per il canto ed Eleonora Abbagnato per il ballo.

È poi arrivato il primo eliminato di questa edizione: si tratta di SpaceHippiez, allievo di Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli ha richiesto per lui una sfida immediata contro un ragazzo da lei scelto, Samu Spina, che è riuscito a vincere e conquistare il banco. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 23, nuove gare e sfide nella nuova puntata

Tutto pronto per una nuova registrazione di Amici 23. Oggi 19 ottobre 2023 si torna infatti nello studio di Canale 5 per registrare la puntata che andrà in onda domenica 22 ottobre a partire dalle 14. In studio come sempre Maria De Filippi, alla conduzione di una puntata che vedrà gli allievi in gara, come sempre giudicati dai coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e dai prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Ma non solo, perché in studio arriveranno una serie di professionisti appartenenti al mondo del ballo e del canto che avranno il compito di giudicare gli allievi e stilare una classifica per entrambe le materie. Come consuetudine, l’ultimo in classifica per il ballo e per il canto sarà a rischio eliminazione e dovrà presentarsi di fronte al prof di appartenenza che deciderà il suo destino.

Stilate le classifiche e capito chi è primo e chi ultimo, gli allievi torneranno a mettersi alla prova in una serie di altre sfide. I ballerini, tre in particolare scelti dai professori, affronteranno una sfida di improvvisazione il cui vincitore potrà poi esibirsi in un evento al di fuori di Amici 23. I cantanti invece, sempre tre scelti con la stessa modalità, avranno l’occasione di esibirsi di fronte ad un produttore molto famoso che sceglierà non solo il migliore ma anche se produrre o meno il suo inedito.

Non mancheranno poi i compiti assegnati dai professori nel corso della settimana. Scopriremo inoltre come se la caveranno gli allievi di Lorella Cuccarini, che ha richiesto che non venisse utilizzato l’autotune dai cantanti almeno per questa settimana. Una volontà che ha fatto storcere il naso a Mida.











