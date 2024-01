Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 28 gennaio 2024: Martina e Dustin ancora in vetta!

Amici 23, anticipazioni registrazione 25 gennaio 2024: Martina e Dustin di nuovo primi

Arrivano le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23 e ci svelano che la sfida di canto ha visto nuovamente trionfare Martina. L’allieva di Anna Pettinelli è riuscita a conquistare la prima posizione al netto dei voti della giuria composta da Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt. Seconda posizione invece per Holden, a cui è stato anche consegnato il disco d’oro. Terzo Mida, quarto Petit, quinta Kia, sesta Lil Jolie, settima Sarah, ottavo Ayle, nona Nahaze e ultimo Malia.

Per quanto riguarda invece la gara di ballo, giudicata da Nancy Berti, primo classificato ancora una volta Dustin, seguito al secondo posto da Marisol. Terzo Kumo, quarto Giovanni, quinto Nicholas, sesto Simone e ultimo posto a sorpresa per Lucia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Achille Lauro ed Elettra Lamborghini ospiti

Manca poco all’arrivo delle prime anticipazioni della registrazione di Amici 23 del 25 gennaio 2024, puntata che andrà in onda domenica 28 gennaio su Canale 5. In attesa di scoprire chi è arrivato primo e ultimo nelle classifiche di oggi e se ci sono state sfide ed eliminati, i primi spoiler del web ci svelano che a giudicare la gara di canto questa settimana ci saranno tre cantanti molto famosi in Italia: Alex Britti, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. Ospiti musicali invece Achille Lauro e Random.

Se per Achille queste non è la prima volta ad Amici come giudice, per Elettra si tratta invece di un esordio. Una vera sorpresa per i fan del talent condotto da Maria De Filippi, che hanno infatti commentato entusiasti la notizia della presenza della Lamborghini nello studio di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 23, anticipazioni registrazione 25 gennaio della puntata del 28 gennaio 2024: nuove gare di ballo e canto

Oggi, giovedì 25 gennaio 2024, professori e allievi di Amici 23 tornano in studio per una nuova registrazione, che andrà in onda domenica 28 gennaio, a partire dalle ore 14, su Canale 5. Come sempre a condurre la lunga puntata c’è Maria De Filippi, affiancata dal team di professori composto da: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto.

Non saranno loro però a votare le esibizioni dei proprio allievi nel corso di questa puntata. Come sempre Maria De Filippi ospiterà una serie di ospiti che avrà il compito di giudicare e votare i cantanti e ballerini di Amici 2023, stilando una classifica che porterà ad un ultimo classificato per categoria. Questi dovranno presentarsi di fronte al proprio professore che deciderà se confermare o meno la maglia.

Amici 2023, anticipazioni: nuovo compito per Kumo dalla Celentano?

E proprio i professori di Amici 23 questa settimana hanno dovuto affrontare una serie di problematiche ormai ben note nella scuola. Per più di metà della classe è infatti arrivato un nuovo provvedimento disciplinare, ancora una volta causato dalle mancate pulizie in casetta. Disordine e sporcizia hanno causato non solo un’altra dura ramanzina ai ragazzi, ma anche la sospensione dell’uso del cellulare per una settimana.

La vicenda ha però scatenato anche una frattura tra due allievi: Mida e Holden. Quest’ultimo è stato infatti accusato dal primo di essere l’allievo che contribuisce meno nella casetta. Ma tornando a quanto accadrà in puntata, oltre alle consuete gare di ballo e canto ci saranno nuovi compiti da esibire: Kumo riuscirà a riscattarsi dopo le dure critiche della maestra Celentano?

Amici 23, anticipazioni: Holden presenta il nuovo inedito?

Per alcuni ballerini scelti sarà poi la volta di partecipare ad una nuova gara di improvvisazione, mentre i cantanti potrebbero esibirsi coi nuovi singoli e scoprire come vanno in radio. Holden, in particolare, potrebbe esibirsi nel suo, al quale ha ammesso di star lavorando con assiduità proprio in questi ultimi giorni in casetta.

