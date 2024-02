Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 4 febbraio 2024: Simone eliminato, Malìa a rischio

Amici 2023, anticipazioni registrazione 2 febbraio della puntata del 4 febbraio 2024: Simone eliminato

Arrivano le prime anticipazioni della registrazione di Amici 23 di oggi 2 febbraio e ci svelano che c’è stata una dura eliminazione in studio e che un altro allievo rischia seriamente l’addio al programma. Stando a quanto rivela SuperguidaTv attraverso Amici News, Simone, ballerino di Emanuel Lo, è stato eliminato. Il ragazzo è arrivato penultimo nella gara di ballo di oggi, giudicata da Eleonora Abbbagnato, e dopo un lungo discorso Emanuel Lo lo ha eliminato.

A rischiare l’eliminazione è ora anche Malìa. Come accennato in precedenza nel pezzo, il cantante aveva ricevuto l’avvertimento di Rudy Zerbi in merito ad un possibile nuovo ultimo posto in classifica; purtroppo proprio Malìa è risultato essere il meno votato della gara di oggi. Rischia ora di dover abbandonare la scuola. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Malìa a rischio eliminazione

C’è grande attesa per le anticipazioni della registrazione di Amici 23 che si tiene oggi, 2 febbraio 2024, ma che andrà in onda il 4 febbraio. Le nuove immagini arrivate dal nuovo daytime ci anticipano il rischio di un’eliminazione per uno dei cantanti di Rudy Zerbi: Malìa. Il cantante, ultimo a fare il suo ingresso nella scuola, non è riuscito a conquistare il favore degli altri professori (nella classifica di Anna Pettinelli è ultimo, superando anche Mida e Sarah), né dei giudici che finora l’hanno messe sempre nelle ultime posizioni della classifica della domenica.

Rudy Zerbi ha deciso di riconsegnare la maglia, finora sospesa, a Malìa, ma con un avvertimento: qualora arrivasse ancora una volta ultimo sarà costretto ad avere con lui un confronto diverso. Parole chiare con le quali il prof ha avvertito Malìa della possibilità di eliminarlo a poche settimane dal serale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nuove gare di canto e ballo

Oggi venerdì 2 febbraio 2024 si registra una nuova puntata di Amici 23, che come sempre andrà in onda domenica pomeriggio, a partire dalle 14, su Canale 5. Maria De Filippi torna in studio per condurre una puntata fatta di gare, sfide e compiti assegnati dalla commissione di professori, che ricordiamo essere composta da: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto.

Non spetterà a loro però a giudicare le performance per le gare di canto e ballo, bensì una commissione esterna di professionisti dei due mondi. Saranno loro, attraverso le loro votazioni, a stilare una classifica nella quale l’ultimo di entrambe le categorie sarà a rischio eliminazione. Un parametro sempre più importante in vista del serale che è ormai sempre più vicino.

Amici 23, anticipazioni: Nicholas e Simone, serale a rischio

L’avvicinarsi del serale d’altronde si fa sentire anche tra i ragazzi di Amici 23. In settimana i professori di ballo hanno stilato le loro personali classifiche degli allievi proprio in ottica del serale, e se i primi sono dunque i più vicini ad ottenere l’ambita maglia dorata, gli ultimi sono a rischio eliminazione qualora non ci fosse posto per tutti.

A rischiare più di tutti sono Nicholas, ultimo anche per Raimondo Todaro nella lista dei suoi allievi, e Simone. Ottime invece le posizioni di Dustin, Sofia, Marisol e Gaia. Stessa cosa accadrà però anche i cantanti: i più bassi nelle classifiche dei professori saranno quelli a maggiore rischio di non accesso al serale di Amici 2023. Saranno dunque importantissime queste ultime puntate del pomeridiano.

Amici 2023, nuovo compito per Mida da Anna Pettinelli: ennesima lite in studio?

Nel corso della registrazione di Amici 2023 di oggi 2 febbraio, verranno svolti anche i nuovi compiti assegnati dai professori. Grande attesa per l’ennesimo compito assegnato da Anna Pettinelli a Mida, ancora una volta sulla scrittura. Stavolta l’allievo di Lorella Cuccarini dovrà riscrivere, ma a versi alternati (dunque uno riscritto e uno no) la canzone di Jovanotti ‘Serenata rap’. Inutile dire che la reazione dell’allievo è stata molto dura, arrivando a definire il compito ‘una nuova pagliacciata’ della Pettinelli. E di certo sarà d’accordo con lui Lorella. Insomma, nuovi scontri infuocati si preannunciano nella nuova puntata.











