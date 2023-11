Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 5 novembre: Achille Lauro ospite?

Amici 2023, anticipazioni registrazione 2 novembre della puntata del 5 novembre: sfide e nuove gare

Nuova registrazione per Amici 2023 in vista della puntata del 5 novembre. Oggi, giovedì 2 novembre, gli allievi della scuola più famosa d’Italia tornano in studio per la nuova registrazione nel corso della quale non mancheranno sfide, esibizioni, ma anche momenti divertenti dedicati, soprattutto, al gossip. Maria De Filippi, al timone dal talent show, è pronta a mettere a proprio agio gli allievi, in particolare Giovanni, il ballerino di latino che è entrato nella scuola da pochi giorni e che è pronto a dimostrare il proprio talento dopo aver avuto un primo confronto con Raimondo Todaro. Quest’ultimo, insieme ai colleghi Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, giudicherà le esibizioni dei propri allievi sperando di vedere i miglioramenti sperati.

Attenzione, inoltre, anche ai cantanti che, dopo la scelta di Anna Pettinelli di mandare via Ezio non riconoscendo più in lui il talento visto all’inizio della trasmissione, non nascondono di temere il giudizio dei propri allievi. Rudy Zerbi, ma in particolare Lorella Cuccarini, metteranno alla prova i propri allievi?

Amici 2023: le prove di canto e di ballo

I protagonisti indiscussi della registrazione di Amici 2023 del 2 novembre saranno sicuramente gli allievi che hanno come obiettivo il serale. Nonostante manchino diversi mesi all’inizio della fase più calda del programma, gli allievi sono già chiamati a mostrare tutto il loro valore. Esattamente come nelle precedenti registrazioni, anche in quella odierna, ci saranno le sfide di canto e di ballo. A giudicare le esibizioni degli allievi arriveranno due giudici speciali, uno per il canto e uno per il ballo.

Attenzione, poi, alla sfida degli inediti che vengono trasmessi da Radio Zera e che il pubblico sta votando quotidianamente. Chi vincerà la gara degli inediti? Il favorito, stando alle varie opinioni del web, potrebbe essere Holden.

Amici 2023: chi sono gli ospiti?

Oltre ai giudici delle gare, non mancheranno gli ospiti musicali anche nella nuova registrazione di Amici 2023. Da quado è iniziata l’attuale edizione di Amici, sono tanti i cantanti che sono stati ospiti di Maria De Filippi come Angelina Mango, Emma Marrone, Mr Rain e Clara, Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari ma anche Annalisa, Giorgia e Fiorella Mannoia. Chi saranno, invece, gli ospiti della puntata che sarà poi trasmessa il 5 novembre?

Stando alle nuove uscite musicali, nello studio di Amici, potrebbero tornare due ex allievi come Alex Wise o Giordana Angi. Stando ai nomi riportati da Superguida tv, inoltre, potrebbe esserci uno tra Achille Lauro, in uscita con un nuovo singolo il 3 novembre, ma anche Nek, J-Ax, Loredana Bertè, Cristiano Malgioglio o Renato Zero.

