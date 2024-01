Amici 2023, ed.23/ Diretta 28 gennaio 2024: Martina é prima, Malia sprofonda nel canto!

Diretta e anticipazioni di Amici 2023, puntata 28 gennaio 2024

Ed é poi la volta della classifica della rinnovata gara di canto cover, che vede classificarsi in pole position Martina Giovannini. Ultimo classificato e quindi elemento a rischio eliminazione é invece Malia.

(Agg. Di Serena Granato)

Lucia Ferrari é ultima…

Al termine della gara di ballo giudicata da Nancy Berti, la classifica dei ballerini allievi vede posizionarsi come primo classificato Dustin Taylor. Il ballerino allievo di Alessandra Celentano, quindi, si riconferma il First class del circuito ballo ad Amici 23. Ultima posizione, invece, per la ballerina allieva Lucia Ferrari, che in quanto sprofondata in ultima posizione si direbbe essere l’elemento più a rischio eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi.

MARTINA CHIEDE SCUSA A PADRE E MATRIGNA A C'È POSTA PER TE/ De Flippi la difende e sbotta: "Vi ha aggrediti…"

(Agg. Di Serena Granato)

Kia é penalizzata dalla voce?

La consuetudinaria gara di canto cover domenicale vede tra gli altri competitor, poi, esibirsi Kia, sulle note di Diamonds. La new entry nel circuito canto di Amici 23 sta imponendosi sempre più come la papabile nuova leader tra i cantanti allievi. Ma a detta degli utenti più critici tra i telespettatori del talent show attivi via social Kia sarebbe fortemente penalizzata ad Amici 23, per effetto del suo timbro vocale, che risulterebbe troppo simile a quello di Rihanna, cantante di Diamonds.

C'è posta per te 2024, 3a puntata/ Diretta e storie: tradimenti e drammi. Luca Argentero ospite

(Agg. Di Serena Granato)

Giovanni Tesse apre la gara di ballo con …

La nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi si apre con le rinnovate gare, quella di ballo e quella domenicale di ballo. La gara di canto cover é giudicata da Elettra Lamborghini, Achille Lauro e Rocco Hunt, mentre la gara di ballo é sentenziata da Nancy Berti. Particolarmente travolgente é l’esibizione di Giovanni Tesse. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro appare particolarmente passionale nel caso doble eseguito con la ballerina professionista Francesca Tocca. Peccato che lei sia sposata con il maestro dell’allievo, Raimondo Todaro.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 28 gennaio 2024: maglia sospesa per Dustin e liti

(Agg. Di Serena Granato)

Lo spoiler di Amici 23

Siamo quasi pronti a vedere alzarsi il sipario sulla nuova puntata di Amici 2023: oggi 28 gennaio 2024 sono in arrivo nuove sfide, emozioni e momenti tesi per gli alunni della scuola più amata e seguita d’Italia. Come di consueto le dinamiche saranno raccontate dalla padrona di casa, Maria De Filippi; accompagnata dai docenti di questa edizione: Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Raimondo Todaro – per il ballo – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Come di consueto, anche per la prossima diretta di Amici 23 – in onda oggi, 28 gennaio – non saranno i professori della scuola ad avere l’ultima parola sul destino dei giovani talenti. Sarà infatti una puntata ricca di ospiti d’eccezione che avranno l’onere e l’onore di stilare nuove classifiche pronta a far discutere. Per il ballo arriverà in studio Nancy Berti; per la musica il pomeriggio di Canale 5 sarà invece impreziosito dalla presenza di Alex Britti, Elettra Lamborghini e Rocco Hunt.

Amici 2023, anticipazioni: nuovi inediti per Holden e Nahaze

La prossima diretta di Amici 2023 sarà caratterizzata da un momento degno di nota per un allievo in particolare: Holden. Il giovane cantante riceverà il tanto agognato Disco D’oro e successivamente avrà anche modo di presentare il suo nuovo singolo, “Solo Stanotte”. La new entry Nahaze farà invece conoscere al pubblico il suo primo inedito: “Oro”.

Uno sguardo nella puntata di oggi di Amici 23 – 28 gennaio 2024 – sarà dedicato anche alla situazione in classifica. Per lo schieramento di canto, Martina continua ad essere la capolista; fanalino di coda invece Malia – tra gli ultimi entrati – che rischia seriamente di pregiudicare il suo percorso nella scuola a poco dal suo ingresso. Lato danza, domina ancora Dustin in cima alla classifica mentre all’ultimo posto è presente Lucia.

Amici 2023: Achille Lauro e Random super-ospiti presentano i nuovi singoli

La tensione non sarà secondaria nella prossima puntata di Amici 2023; stando alle anticipazioni, ci sarà ancora da dibattere e discutere tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due docenti avranno ancora pareri contrastanti in riferimento al cammino di Nicholas. E’ lecito credere che le scintille non saranno poche nel confronto che si profilerà a breve.

Tornando al discorso sugli ospiti della diretta di Amici 23 – in onda oggi, 28 gennaio 2024 – non sono da menzionare solo coloro che dovranno giudicare la gara dei talenti. In studio arriverà anche Achille Lauro; il cantautore presenterà il suo ultimo singolo, “Stupidi Ragazzi”. Ci sarà poi spazio anche per un’artista emergente, Random, che porterà sul palco il nuovo brano “Diamanti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA