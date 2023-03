Amici 2023, Emanuel Lo scorda Giorgia per Cuccarini?/ La verità

Amici 2023 di Maria De Filippi, Emanuel Lo dimentica Giorgia? Arriva il bacio TV con Lorella Cuccarini e…

Emanuel Lo scorda la cantante Giorgia, per Lorella Cuccarini, la collega insegnante com cui forma una squadra al serale di Amici 2023? É l’interrogativo che si solleva in rete, per l’occhio pubblico, dal momento che l’esperto di danza, Lo, registra un nuovo bacio TV con l’esperta di canto Cuccarini in occasione del “guanto prof”, la sfida tra gli insegnanti di ruolo nella scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi. E, intanto, dopo quella della Cuccarini non manca la replica del prof di ballo di ruolo al celebre talent show.

Il guanto prof, in occasione della seconda puntata serale di Amici 2023 in corso, si fa piuttosto passionale, quando i due insegnanti e timonieri della squadra dei CuccaLo si esibiscono in una performance passionale, sulle note di Brivido felino di Mina. Sguardi languidi, avvicinamenti fisici e un bacio che richiama l’amore adolescenziale si registrano tra i due colleghi insegnanti, nel mezzo della competizione che vede contrapporsi Cuccarini e Lo con i rispettivi allievi cantanti e ballerini alle due squadre rivali, da un lato quella timonata da Arisa e Raimondo Todaro e dall’altra quella capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Mentre nel web, tra i telespettatori attivi via social, schiere di utenti sono pronti a scommettere che i CuccaLo siano i favoriti alla vittoria del circuito canto, il circuito ballo e quella del montepremi finale unitamente agli altri riconoscimenti al talento ad Amici, si fa ora virale un pettegolezzo. Quello che vedrebbe Cuccarini e Lo protagonisti di un flirt clandestino. Il gossip di una storia tra prof, dove Lorella ed Emanuel tradirebbero i rispettivi amori ufficiali, Silvio e Giorgia.

La verità di Emanuel Lo, in replica al gossip su Amici 2023

Ma qual é la verità di Emanuel Lo? Il ballerino e insegnante di ballo ad Amici 2023 nonché storico compagno della cantante reduce da Sanremo 2023, Giorgia, svela la sua verità del bacio tanto discusso, direttamente nello studio TV del talent di Maria De Filippi. “L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria – fa sapere Lo, mettendo a tacere l’accusa di un tradimento sul nascere e lanciando a Maria De Filippi ogni responsabilità sul “Brivido felino”) ma è abituata, dovremmo stare tranquilli”. Ma la conduttrice di Amici 2023, Maria De Filippi, non ci sta: “Ma non è vero che te l’ho chiesto io!”.

