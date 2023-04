Amici 2023, Federica Andreani eliminata: l’addio ai compagni é in lacrime/Web insorge

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani lascia la scuola dei talenti: le reazioni

É una Federica Andreani affranta l’eliminata del quinto serale di Amici 2023, che lascia la scuola in lacrime, nell’abbraccio finale ai compagni di studio al talent show. Le immagini dell’addio sono ora oggetto di un’accesa discussione nel web, dal momento che dividono l’opinione degli internauti tra le reaction più disparate, perlopiù di contestazione rispetto al nuovo verdetto dei giudici adibiti alla votazioni alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Così come emerge al daytime di Amici datato 17 aprile, Federica Andreani saluta i compagni di studio per la sua ultima volta, tra le mura della casetta che accoglie, ed é forte per lei il dispiacere all’idea di dover abbandonare Amici 2023. Altrettanto palpabile é la tristezza provata dai concorrenti in corsa nell’abbraccio d’addio dell’eliminata, che si vede costretta a lasciare il porto sicuro tra le tempeste dove pochi mesi fa avviava il sogno di intraprendere la carriera di cantante dopo il trascorso nella professione di parrucchiera.

“Ciao baby” é l’addio di una commossa Isobel Fetiye Kinnear all’eliminata, che poi replica alla ballerina modern con un sentito saluto finale circolare esteso anche agli altri concorrenti superstiti di Amici 2023, in lacrime: “vi voglio tanto bene, mi mancherete tantissimo”. Anche il ballerino di danza classica, Ramon Agnelli, non trattiene la commozione: ” un onore”.

Esplode la polemica web sul verdetto dell’eliminata di Amici 2023

La neo ballerina professionista Benedetta Vari si unisce al coro degli addii, senza nascondere la commozione: “ci vediamo presto”. E Maddalena Svevi tenta invano di trattenere l’eliminata nella scuola: “no, non te ne andare”. E non può mancare neanche l’abbraccio tra le intime rivali, “lovers”, Angelina Mango e Federica Andreani, le quali registrano un interminabile abbraccio in un fiume in piena di lacrime.

Immagini che alimentano il fuoco delle contestazioni in corso che i telespettatori muovono nel web, rispetto al verdetto di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, le cui votazioni hanno condotto all’eliminazione della cantante di Scivola al quinto serale di Amici 2023.

“Grazie, adesso possiamo spegnere la tv e

sto circo ve lo guardate voi”, si legge tra le contestazioni più aggreganti, tra quelle che gli utenti rilasciano sul profilo Instagram di Amici, e ancora “Quanto mi dispiace per federica un talento che meritava di andare avanti ed essere anche più valorizzato ma ormai conta più”.

La polemica web taccia il talent di aver penalizzato il talento allo stato puro, quale sarebbe Federica, che ha conquistato l’amore di una grande fetta di occhio pubblico anche per i mancati studi del canto, che la giovane ha parzialmente recuperati attraverso la promozione ad Amici 22.

I saluti di Federica ai compagni, le reazioni alla quinta puntata del Serale, la gara di improvvisazione con Samuele Barbetta… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22, clicca subito QUI 👇 https://t.co/vItHjrevsC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 17, 2023













