Amici 2023, Federica Andreani in crisi con Piccolo G?/ Il chiarimento che spazza i du

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani e Piccolo G si sono lasciati?

Scoppia la coppia Federica Andreani e Piccolo G, protagonisti al serale di Amici 2023? É l’interrogativo che sorge spontaneo per l’occhio pubblico, nell’attesa del terzo serale di Amici 2023. Questo, dal momento che Piccolo G é l’eliminato al secondo serale e Federica Andreani prosegue la sua corsa per un posto alla finale del talent show.

Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / "Ho paura a parlarti per come mi rispondi"

Ancor prima che si decretasse l’eliminazione di Piccolo G dal talent show di Maria De Filippi, il cantautore di Acquario e Federica Andreani si palesavano protagonisti di una liaison amorosa altalenante, tra up and down vissuti nel rapporto a due, a più riprese. Questo fino ad una battuta d’arresto importante per la storia d’amore dell’allieva di Arisa, Federica Andreani, e l’allievo di Rudy Zerbi, Piccolo G. Un momento rispetto al quale, a margine degli appuntamenti TV di Amici 2023, l’occhio pubblico ora si interroga chiedendosi cosa resti della lovestory tra i due protagonisti nel circuito canto del talent show condotto da Maria De Filippi. E al di là dei pianti spesi da Federica per effetto della recente eliminazione dal talent di Piccolo G, va segnalato un confronto intimista tra i diretti interessati che si registrava nella settimana della puntata che avrebbe decretato l’eliminazione del cantautore.

Mauro Coruzzi, Platinette racconta l'ictus/ "Paralizzato, come in un fermo immagine"

Il dialogo che chiarisce la posizione dei conoscenti intimi, ad Amici 2023

“Mi fai penare -esordiva Piccolo G, in un confronto a due con Federica Andreani nella scuola, volto al chiarimento sulla storia d’amore rispetto all’allontanamento tra le parti-. Mi dispiace sottrarmi a un sentimento, è strano eh […] Anche tu ti stai sottraendo? Perché lo facciamo? Quale è il vero motivo?”. Lo sfogo del cantautore, poi, proseguiva: “Mi viene da pensare tante cose brutte che non vorrei pensare. Non capisco perché lo faccio, non sapendo quello che pensi, provi, senti, mi faccio tante idee…non lo so”.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Dal suo canto, poi, Federica Andreani non lesinava una pronta replica, che di fatto vorrebbe posticipare al dopo-talent la scelta definitiva sulla lovestory, tra la chiusura e il prosieguo della stessa: “Io non capisco, noi una sera abbiamo chiacchierato del più e del meno e riso, io ti ho detto ‘non è meglio così?’. Se abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci quello che è giusto e ci complichiamo tanto, perché continuare a farlo qua? Cioè non è meglio così?”.

Insomma, solo con l’uscita di scena di Federica Andreani da Amici 2023 si potrà scoprire di più sul conto della lovestory tra la cantante e il cantautore eliminato, prima del terzo serale del talent show.

© RIPRODUZIONE RISERVATA