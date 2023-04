Amici 2023, Federica eliminata alla quinta puntata del Serale/ Web insorge e protesta

Federica eliminata al Serale di Amici 2023: la sfida con Ramon

La quinta puntata del Serale di Amici 2023 è stata molto emozionante e ricca di sfide agguerrite. A doversi confrontare con i suoi avversari Federica, finita al ballottaggio con Cricca e Ramon. Dopo l’esibizione, come di consueto, i due alunni sono tornati in casetta prima di conoscere l’esito della sfida.

Amici 22, Federica Andreani: "Cantavo solo in camera.."/ La verità dell'eliminata

Maria De Filippi ha chiamato entrambi per aver un’ ultima chiacchierata prima di annunciare il verdetto. Proprio in quel momento, Ramon si è lasciato andare ad una intima confessione: “Mi sono sentito trovato in una famiglia, e questa è stata la cosa più bella che mi ha dato questa esperienza. Sono sempre stato molto solo, e se non solo con poche persone, invece qui ho avuto una famiglia, ed è stato bello, è stata luce per me essere qua. Dopo tanta sofferenza, tante lotte, tante battaglie, sono riuscito a respirare qualche mese un po’ di serenità e felicità, che una persona di 21 anni ha bisogno. Spero che le persone con cui ho lavorato e sono stato finora, abbiamo un ricordo positivo”. La conduttrice ha poi svelato che l’eliminata fosse Federica, che ha dovuto abbandonare il talent show tra lacrime e commozione.

Amici 22, Angelina Mango regina su Spotify Italia/ La classifica ascoltatori

Il web protesta per l’eliminazione di Federica ad Amici 2023

Federica ha persona prima la sfida con il cantante Cricca e poi con Ramon, ed è stata dunque eliminata alla quinta puntata del Serale di Amici 2023. Questo esito, però, non è stato per nulla gradito al pubblico da casa che ha sollevato più di una polemica sulla decisione della giuria.

Secondo una parte consistente del web, Federica meritava di vincere i confronto di Cricca perchè più brava. Non è la prima volta che accadono di queste proteste. Durante il talent show, sui social si è creata una vera e propria polemica per l’eliminazione dei ballerini Hip-Hop Samu e Alessio. Dunque, molti utenti puntano il dito contro il regolamento e il giudizio della giuria.

Pagelle Amici 22 e eliminato quinto serale/ Angelina e Maddalena top, Federica delude

© RIPRODUZIONE RISERVATA