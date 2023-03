Amici 2023 gara ballo, Anbeta Toromani premia Ramon/ É polemica sulla classifica

Amici 2023, gara ballo: Anbeta Toromani é giudice e le posizioni dei ballerini accendono la polemica web

Anbeta Toromani infiamma la competizione nata al serale di Amici 2023, da artefice di una classifica che premia Ramon Agnelli del circuito ballo, che in parallelo al circuito canto sono in corsa per il montepremi finale del talent show. L’ordine di gradimento é stilato dall’ex allieva, poi ex professionista di Amici e ora esperta e ballerina professionista nonché insegnante di danza, chiamata a coprire il ruolo di giudice per la nuova gara di ballo indetta ad Amici 2023. Il contest chiama i sei ballerini superstiti nella gara dei 12 concorrenti in corsa al serale di Amici 2023 a sfidarsi in una performance di ballo ciascuno, al cospetto di Anbeta. Così come emerge al daytime di Amici in onda in data 23 marzo 2023, che antecede la puntata della seconda serale del talent, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 25 marzo 2023.

E, intanto, la classifica stilata dalla giudice, al termine della gara ballo, fa discutere l’occhio pubblico, diviso tra le reaction social più disparate. Incluse le contestazioni sul primo e ultimo classificato, Ramon Agnelli e Samuele Segreto. L’ordine di gradimento, che é oggetto della polemica web del momento, vede primo, secondo e terzo classificato, quindi promossi in pieno da Anbeta, rispettivamente Ramon Agnelli in Ali, Alessio Cavaliere in Puto e Mattia Zenzola con Unstoppable. E se da una parte c’è chi nel web, tra i telespettatori attivi online, approva il podio dei tre ballerini promossi dalla giudice, dall’altra c’é chi invece si dice intollerante alle posizioni occupate dai “bocciati” nella classifica della nuova gara di ballo, contestando il verdetto di Anbeta Toromani.

Il web si divide tra le contestazioni sulla gara di ballo ad Amici 2023

Le posizioni in classifica, fuori dalla Top3 di Anbeta Toromani? Habemus l’australiana Isobel Fetiye Kinnear quarta con Dirty, quinta Maddalena Svevi in Icy, sesto Gianmarco Petrelli e la sua Sexy, settimo e ultimo Samuele Segreto con Run boy run. E a margine di queste posizioni e a quelle dei promossi in Top3, quindi, il web non lesina commenti, perlopiù contestazioni. “Samu sotto Gianmarco non si può vedere! Per il resto approvo… e finalmente, direi!”- si legge tra i commenti social, in reaction alla discussa classifica-, “Anbeta mette Isobel quarta e non prima cone osannano tutti nel web, posso dire: finalmente?”. E tra le altre opinioni più aggreganti, poi, ancora “Samu ultimo? Gianmarco sopra Samu? Scusate ma non si può vedere”, “Contentissimi per Mattia e Alessio”, “Isobel dopo Mattia non si può vedere”, “Era ora, Ramon primo!”.

Amici 2023 gara ballo, Anbeta Toromani premia Ramon/ É polemica sulla classifica

Tutto questo accade prima del secondo serale di Amici 2023. Chissà, quindi, cos’altro succederà…











