Amici 2023, gara singoli: Angelina domina, deludono Wax e Aaron/ La classifica radio

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina Mango vince la gara dei singoli giudicata dalle radio

Si infiamma la gara dei talenti di Amici 2023 e, nell’attesa del terzo serale del talent show, Angelina Mango si consacra la vincitrice della gara singoli giudicata dalle radio. Tra i network radio, adibiti alle votazioni della nuova gara, vi sono i popolari player radiofonici Radio Italia e Rtl 102.5. La nuova gara aperta al circuito canto dei cinque cantanti tra i 10 concorrenti in corsa al serale per il montepremi finale di Amici 2023, chiama i competitor a sfidarsi a suon di performance promo del nuovo singolo rilasciato. Sulla base delle performance, quindi, i giudici radiofonici stilano una classifica generale, il cui ordine di arrivo rispecchia il gradimento del web, in particolare rispetto alla prima posizione.

Così come emerge dalla classifica radio, il primo posto é riservato ad Angelina Mango e alla sua Mani vuote, secondo podio per Federica Andreani e la sua Scivola, il terzo podio é invece occupato da Aaron Cenere e Mi prenderò cura di te. Quarto classificato e quinto nonché ultimo classificato, fuori dalla TOP3 stilata dalle radio, sono invece Wax e Cricca.

Amici 2023: il web reagisce alla classifica delle radio

Ma quali sono le reazioni dell’appassionato occhio pubblico di Amici 2023, alla classifica gradimento delle radio? Il sentiment web, sulla pagina Instagram del talent condotto da Maria De Filippi, si divide tra le reaction più disparate. Deludono i rispettivi fandom, Wax e Aaron, dal momento che rispetto alla competitor Federica i cantautori presentano un ampio curriculum di esperienze musicali e produzione di inediti in termini di scrittura creativa. Mentre la Andreani, oltre a non avere alle spalle alcun tipo di approccio allo studio del canto se non da autodidatta, é ammessa alla gara con un brano scritto da terzi e non di suo pugno, quindi di più ardua interpretazione. Discorso a parte per Cricca, che propone un brano altrui in gara, per una scelta maturata con la mentore Lorella Cuccarini, in seguito alla bocciatura del pezzo scritto di suo pugno Australia, subita ad una recente gara inediti dal giudice Charlie Rapino.

“FINALMENTE FEDE IN ALTO!! DAJE”, si legge tra i messaggi di supporto giunti per Federica Andreani, poi si legge ancora l’accusa non troppo velata chi darebbe ad Angelina della raccomandata perché figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango “Non lo avrei mai detto che Angelina fosse prima”. E non manca la pronta difesa al talento della vincitrice, “ANGELINA LA + RILEVANTE”. “Oggettivamente ci sta, a parte Wax prima di Cricca”, emerge tra gli altri commenti aggreganti nel sentiment che spunta sulla pagina Instagram di Amici 2023. “Wax dietro ad Aaron, ma scherziamo!”, esclama poi il grido di contestazione del web, contro il verdetto-radio!











