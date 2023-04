Amici 2023, gara singoli: chi é il vincitore?/ Angelina emoziona il web e Aaron…

Amici 2023, con Angelina Mango ha il via la gara singoli nel circuito canto e…

Si infiamma la competizione di Amici 2023 di Maria De Filippi, con il via alla gara dei singoli, che vede tra i competitor nel canto Angelina Mango favorita alla vittoria. É il sentiment web a dare la giovane come preannunciata favorita, al via del nuovo contest musicale aperto tra i concorrenti cantanti in corsa al serale di Amici 2023, per il montepremi finale del talent. La nuova gara chiama i cantanti concorrenti ad Amici 2023 a sfidarsi a colpi di un’esibizione promozionale dei loro nuovi inediti rilasciati sulle piattaforme musicali. E a giudicarla é un fitto gruppo di network radio.

Angelina Mango apre la gara esibendo il singolo Mani vuote, Aaron Cenere esibisce Mi prenderò cura di te, Federica Andreani segue poi schierando Scivola, Cricca propone Maledetta felicità e Wax chiude la rosa dei concorrenti con il singolo Grazie. La guerra a suon di singoli targati Amici 2023 é infuocata. Con il sentiment degli spettatori a casa che via social si divide, in un pronostico virtuale che darebbe Angelina per vincitrice annunciata della gara, complice l’emozionante presentazione di Mani vuote registrata dalla figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. Così come svela poco prima di dare il via alla performance promo, la figlia d’arte spiega di aver scritto il brano in passato e di averlo rivalutato nel tempo come un pezzo contemporaneo, tanto da giungere alla scelta personale e artistica di pubblicarlo: ” il singolo viene scritto qualche anno e, anche se tendo a eliminare le cose del passato e che non mi servono, questa canzone la sento sempre contemporanea… Insomma c’é sempre qualcosa che ci lascia un po’ a ‘mani vuote'”.

Il web premia Angelina Mango: la scelta radiofonica degli internauti

La presentazione del rispettivo nuovo singolo, da parte dei cantanti ein occasione della gara singoli aperta dalle radio, vede larga parte del web consacrare Angelina come la vincitrice annunciata nel canto . Tanto che il video-promo della Mango, tra gli altri in corsa, segna il maggior numero di like sul profilo Instagram di Amici, oltre 11mila alle ore 17:06 del 30 marzo, data in cui si rinnova il daytime del talent show. Delude le aspettative dei fan, Aaron Cenere, che si posiziona ultimo nell’ordine di gradimento social a quota oltre 3mila like. A prenderlo, al quarto, terzo e secondo posto sono: Federica Andreani con oltre 4.200 like, Cricca a quota 4.300 like e Wax che registra la cifra di oltre 4.700 like.

Indipendentemente del verdetto finale decretato dalle radio, nel mezzo dei consensi del web emergono tra i commenti più disparati: “Vince Angelina”, “Troppo brava”, “Senza dubbio l’inedito migliore”, sono alcune delle sentenze web più aggreganti in favore ad Angelina Mango, ormai competitor favorita alla vittoria del circuito canto in corsa al serale di Amici 2023.











