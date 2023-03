Amici 2023, Gianmarco: il pupillo della Celentano bocciato da Anbeta/ Eliminato?

Gianmarco Petrelli é eliminato ad Amici 2023? Spunta la bocciatura di Anbeta Toromani…

Gianmarco Petrelli é il possibile nuovo eliminato dopo Piccolo G, ad Amici 2023, dopo la bocciatura subita alla gara di ballo giudicata da Anbeta Toromani. Gli ultimi spoiler tv di Superguida TV e Amici news anticipano che la seconda puntata del serale del talent-show in corso, prevista il 25 marzo 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, registra il rischio eliminazione per Gianmarco Petrelli, finito al ballottaggio finale per la decretazione in puntata del secondo eliminato dopo Piccolo G, contro il compagno di squadra Cricca.

Accade al termine della terza tra le tre manche di sfida, che vede la squadra del ballerino – capeggiata da Rudy Zerbi per il canto e l’insegnante di ballo Alessandra Celentano- risultare perdente al confronto con la squadra capeggiata da Arisa per il canto e Raimondo Todaro per il ballo: al ballottaggio provvisorio finiscono tra i perdenti Aaron Cenere, Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli e, tra questi, quest’ultimo passa al ballottaggio finale contro l’eliminato provvisorio della seconda manche, Cricca. Così come stabilito dalle votazioni dei tre giudici adibiti al serale di Amici 2023, Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio.

Che Gianmarco Petrelli sia il preannunciato secondo eliminato, dopo Piccolo G eliminato al termine della prima manche, al secondo serale di Amici 2023? L’interrogativo nasce spontaneo, e l’ipotesi di eliminazione per il pupillo di Alessandra Celentano non si direbbe azzardata. Dal momento che, prima della puntata del sabato di fine marzo 2023, lui risulta bocciato dall’ex allieva di Amici e oggi ballerina professionista elogiata a più riprese per tecnica e linee fisiche invidiabili dalla Celentano e che torna al talent come giudice della gara di ballo, Anbeta Toromani.

Gianmarco Petrelli non contesta la bocciatura di Anbeta, ad Amici 2023

“Come é andata?”, incalza il concorrente, Anbeta Toromani, giudice alla gara di ballo aperta tra i ballerini concorrenti al serale del talent show di canto e ballo. E al termine di una choreo sulle note di Sexy, il ballerino protetto dalla maestra rappresentante della categoria del giudice, in quanto ballerina di danza classica Alessandra Celentano, ammette non troppo velatamente il disastro nefasto: “poteva andare meglio… ho avuto due intoppi con il divano..”. Anbeta gli fa eco, poco prima di piazzarlo giù, in classifica: “non conoscendo la choreo mi é sembrata..”.

E ad influenzare i giudici del serale, tanto da provocare la messa a rischio eliminazione ai danni di Gianmarco, potrebbe essere -nella attesa puntata di Amici 2023 – proprio il penultimo posto che Anbeta Toromani riserva a Petrelli nella classifica di ballo personale. La reazione del ballerino alla posizione fuori Top3, da bocciatura? “Mi aspettavo anche l’ultimo posto perché ho avuto un po’ di problemi, mi si è ribaltato il divano e ho fatto un macello. Sembrava più un’azienda di traslochi… dovevo stare più sotto”.

Insomma, il ballerino non contesterebbe la sentenza del giudice Anbeta Toromani. E il tutto potrebbe anticipare l’annuncio di Gianmarco Petrelli come secondo eliminato al secondo serale di Amici 2023. É la messa in onda della preannunciata puntata a stabilire chi la spunta tra Gianmarco e Cricca. Nel frattempo, tra le interazioni social degli utenti Gianmarco risulta essere il candidato favorito all’eliminazione.

