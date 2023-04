AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ “Siamo innamorati”

Gianmarco Petrelli e Megan Ria non si sono lasciati dopo l’uscita da Amici 2023: a confermarlo sono stati loro stessi, ospiti a Verissimo. “Megan è stato un qualcosa di inaspettato. Io e lei ci conoscevamo già prima di entrare ad Amici, ma non c’era mai stato nulla. Eravamo amici, ci volevamo bene. Lì dentro ci si conosce a fondo, è diverso. I rapporti sono molto intensi. Io sono contento di averne creato uno con lei”, ha ammesso il ballerino.

Diretta/ Bari Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: ospiti in 10 uomini!

La loro storia sta proseguendo a gonfie vele. “C’è grande sintonia. Non so quanto realmente siamo diversi, credo che le affinità ci siano. Io devo dire che sono innamorato. Nei rapporti in generale non sono bravo, in quelli amorosi ancora meno. All’inizio ero incerto e avevo paura, ma è stata la scelta più giusta. Stiamo davvero bene”, ha concluso. Megan Ria ha poi raggiunto Gianmarco Petrelli in studio. (agg. di Chiara Ferrara)

Diretta/ Reggiana Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Amici 2023, Gianmarco Petrelli é ospite a Verissimo dopo l’eliminazione: che succede con Megan Ria?

É il secondo è eliminato al secondo serale di Amici 2023 e da atteso ospite a Verissimo Gianmarco Petrelli fa, intanto, parlare di sé, anche per via di Megan Ria. Entrambi concorrenti eliminati uscenti di Amici 2023, lui é stato un ballerino allievo di Alessandra Celentano e lei una ballerina allieva di Raimondo Todaro finché al via al serale non é passata all’ala protettrice dell’altro insegnante di ballo, Emanuel Lo, sono al centro della cronaca rosa.

Il motivo? Appassionati ed esperti di gossip si chiedono se i due talenti uscenti del serale di Amici 2023 stiano proseguendo la lovestory story avviata tra le mura del talent show condotto da Maria De Filippi.

Diretta/ Montevarchi San Donato (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby!

Piccolo G é il “terzo incomodo” post-Amici 2023: esplode il “triangolo”

E, intanto, nell’attesa per l’ospitata TV di Gianmarco Petrelli a Verissimo, prevista nello slot TV in chiaro su Canale 5 il 31 marzo 2023, il ballerino e la ballerina rompono il silenzio social. Riattivatosi via social, reduce dall’eliminazione subita al secondo serale di Amici 2023 Gianmarco Petrelli si lascia immortalare in una pausa di piacere culinario con l’amore conosciuto al talent nonché eliminata al primo serale, Megan Ria, anche se i due non sono soli e con loro c’é un ragazzo ormai popolare, tanto quanto i primi. Che la coppia nata ad Amici sia esplosa, dopo l’esperienza del talent? La risposta al quesito potrebbe fornirla Gianmarco Petrelli insieme al “terzo incomodo” figurante nel triangolo social e come lui atteso ospite a Verissimo, nell’intervista post-talent.

A quanto pare, Megan Ria si sarebbe concessa una pausa di piacere culinario con gli eliminati al secondo serale di Amici 2023 e attesi ospiti a Verissimo, confermando così l’amore con Gianmarco e l’amicizia stretta con Piccolo G. Ma sarà proprio così? Magari, assistendo all’intervista degli ex Amici, potremo saperne di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA