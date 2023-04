Amici 2023, Giuseppe Giofré affonda Ramon Agnelli: “Meno carismatico…”/ La reazione

Amici 2023 di Maria De Filippi, Giuseppe Giofré oscura Ramon Agnelli: la sentenza

Ramon Agnelli é il ballerino per antonomasia per Alessandra Celentano, ma lo stesso non può dirsi per Giuseppe Giofré, ad Amici 2023 di Maria De Filippi. Quando ormai si fa sempre più vicina la finale di Amici, il giudice adibito alle votazioni della fase serale del talent show, Giuseppe Giofré, rilascia una critica sul conto di Ramon Agnelli, al quinto serale targato Amici 2023. “Ho notato una cosa. Hai provato a dare un’interpretazione ad un pezzo non classico. Devo ammettere che ti trovo meno carismatico quando vai fuori dal classico puro”, fa sapere nella sentenza critica, che fa focus sulla versatilità, la capacità di un ballerino nel mettersi al servizio di più stili, con il movimento fisico, nel ballo. E, incalzato sulla critica del giudice, al rinnovato daytime di Amici 22, datato 17 aprile 2023, non manca la reazione del diretto interessato, Ramon Agnelli.

“Mi dà fastidio quello che mi è stato detto, ma per il semplice fatto che non mi sfido al 100% per quello che so fare io- fa sapere Ramon Agnelli, in una replica che suona come una contestazione rispetto alle prove sostenute al serale, alla sentenza dell’ex concorrente ballerino di Amici 11 ispirato all’idolo pop, Britney Spears-. Cioè, quello che so fare io l’ho fatto al ballottaggio e fine. Poi sentirmi dire queste cose ok, non posso andare troppo contro a quello che mi hanno detto perché è vero”. E la risposta di Ramon, poi, menziona anche l’altro concorrente ballerino in corsa ad Amici 22, Mattia Zenzola: “Ed è come se Mattia facesse moderno o come se Maddalena facesse classico”.

E non é tutto. La replica di Ramon Agnelli a Giuseppe Giofré, poi, però conclude ad Amici 2023 con un’ammissione in favore di Giofré e la sensazione maturata al rischio eliminazione condiviso con Federica Andreani e Cricca al cospetto della giuria: “Non mi andava giù se mi diceva qualcosa sul classico. Ma siccome sul classico non mi è stato detto mai nulla, ok. Anzi devo dire che mi hanno fatto sempre solo complimenti e questo vale. Quindi io accetto, a prescindere dalla vittoria o meno sono stato molto felice di come ho ballato. Mi aspettavo il ballottaggio, penso di essere tra i tre il più scarso. Forse non credo in me e in quello che so fare”.

