Amici 2023, Isobel Fetiye Kinnear in crisi/ L’effetto boomerang del guanto

Amici 2023 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear é una tra i preannunciati eliminati?

Isobel Fetiye Kinnear vive un momento di crisi personale e artistica, che potrebbe preludere alla sua eliminazione ad Amici 2023 di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto temono i fan del talent attivi nel web, per l’australiana concorrente e sulla base del rinnovato daytime di Amici 2023 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 13 aprile 2023. Al rinnovato appuntamento di Amici, Isobel ammette di sentirsi messa in difficoltà per effetto della nuova prova aggiunta al guanto di sfida su richiesta di Alessandra Celentano e sulle note di All the jazz, come previsto alla quinta puntata serale di Amici 2023 all’orizzonte. In una comunicazione giunta al talent show, la Celentano anticipa l’integrazione al guanto originale con l’aggiunta di una nuova difficoltà. Ossia la facoltà concessa alle sfidanti di esibirsi in una prova ballata e al contempo cantata a suon di live vocals, in alternativa alla versione originale del guanto a prova di lipsync e quindi il ballo in playback. Le reazioni delle sfidanti all’rvm?

Maddalena Svevi si rifiuta categoricamente di prestarsi alla rinnovata sfida contro Isobel. E l’australiana? La Kinnear, seppur non annunciano in eco alla rivale il rifiuto, ammette di non sentirsi in una situazione di comfort. Questo, lasciando intendere che il guanto potrebbe rivelarsi controproducente e a effetto boomerang per lei, sebbene sia pensato dalla sua stessa insegnante per favorire la squadra di appartenenza Cele & Zerbi, al quinto serale di Amici 2023.

Isobel Fetiye Kinnear rifiuta il guanto? Il web la premia, nel sentiment

“Io voglio provare…Difficilissimo ballare e cantare…-dichiara Isobel Fetiye Kinnear

Isobel, Maddalena e il guanto di sfida voluto dalla maestra Celentano, i ragazzi di #Amici22 si sfidano al rubabandiera musicale, le pagelle dei giornalisti… Rivedi subito la puntata di oggi 📺👇 https://t.co/jE8KkHO5Ba — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 13, 2023

reaction all’integrazione del guanto. L’australiana, però, non opterebbe per il rifiuto del guanto, a differenza di Maddalena Svevi: “perché devo rovinare il mio ballo… hai idea del dover cantare e ballare All the jazz? Che faccio… io son ballerina, voglio ballare certe cose”. E, intanto, l’opinione dei telespettatori attivi via social, nel sentiment generale in corso, prevede che Isobel sia la favorita al confronto con Maddalena, previsto al quinto serale.

Questo, indipendentemente dal rischio eliminazione che incombe su entrambe le competitor. “Isobel super brava che prova sempre a fare tutto e mettersi in gioco”, si legge tra i commenti social più aggreganti, in favore dell’australiana e a effetto eco a chi segnala la tendenza di Maddalena Svevi al rifiuto categorico delle prove che la vedrebbero messa in discussione come talento nel ballo, e a rischio eliminazione.











