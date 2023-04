Amici 2023, lite furiosa tra Raimondo Todaro e Michele Bravi/ Maria De Filippi sbotta

Amici 2023: lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi nel quarto serale

La registrazione del quarto serale di Amici 2023, in onda sabato 8 aprile, in prima serata su canale 5, ha avuto diversi momenti di tensione. Oltre ad una forte discussione tra Arisa e Lorella Cuccarini, è scoppiata una lite tra Michele Bravi, giudice del serale insieme a Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, e Raimondo Todaro. Come fanno sapere le dettagliate anticipazioni della registrazione pubblicate da Superguidatv, tutto è accaduto durante la terza manche nel corso della quale si sono sfidata la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella guidata da Arisa e Raimondo Todaro.

Durante le sfide dei ragazzi, Raimondo Todaro non gradisce alcuni giudizi e dà vita ad un duro botta e risposta prima con Michele Bravi e poi con gli stessi allievi. Dopo aver assistito a parte della discussione, Maria De Filippi interviene rimproverando proprio l’insegnante di latino.

Amici 2023: Maria De Filippi rimprovera Raimondo Todaro

Cos’è successo esattamente nella registrazione della quarta puntata del serale di Amici 2023? Come fanno sapere le anticipazioni di Superguidatv, dopo il diverbio tra Todaro e Michele Bravi prima e tra Raimondo e gli allievi, è intervenuta Maria De Filippi “per scagliarsi contro Raimondo e sottolineare che il discorso che lui stava facendo era un discorso da non fare perché sminuiva allievi come Maddalena e faceva passare Angelina per la prima della classe”.

Durante la lite, inoltre, pare che Todaro abbia coinvolto anche Rudy Zerbi chiedendogli come mai abbia scelto di mandare al ballottaggio Angelina e non Cricca. Zerbi avrebbe così svelato di aver giocato di strategia avendo come obiettivo quello di salvare gli allievi della propria squadra.

