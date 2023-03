Amici 2023 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si baciano: il guanto prof é infuocato

La seconda puntata serale di Amici 2023 di Maria De Filippi verrà ricordata per il momento con protagonisti Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, all’insegna della passionalità. Si registra il fuoco della passione tra i due capo-squadra dei CuccaLo, é l’occasione é il guanto prof che vede l’insegnante di canto Lorella Cuccarini stringere le forze con l’insegnante di ballo Emanuel Lo nel tentativo di portare un punto alla squadra, sfidando le squadre competitor, capitanate da Arisa e Raimondo Todaro da una parte e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dall’altra. Il risultato? É a dir poco infuocato. Lorella e Emanuel tornano a ballare insieme, dopo il Jackson Medley che li ha resi indiscussi protagonisti del primo serale del talent, e l’occasione é un duetto sulle note di Brivido Felino. E non é solo la colonna sonora del guanto prof dei CuccaLo ad essere infuocata. Perché tra un passo di danza, sguardi languidi e sfioramenti sensuali, i due professori si abbandonano anche ad un bacio sulle labbra, nella choreo. Un momento del tutto inaspettato, che sorprende tutti, dentro e fuori lo studio di Amici 2023.

Amici 2023, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si baciano: che succede?/ La verità

Tanto che, sulla scia del chiacchiericcio social dei telespettatori che rumoreggiano il sospetto dell’inizio di un flirt top secret tra i due prof, Lorella Cuccarini si vedrebbe costretta a replicare alle malelingue, come emerge dal nuovo post che la più amata dagli italiani condivide via Instagram.

Lorella Cuccarini “replica all’accusa” sul guanto ad Amici 2023

In occasione della giornata in cui ricorre il compleanno di Mina, quindi, Lorella Cuccarini omaggia la celebre voce made in Italy e interprete della canzone che fa da sottofondo alla sua esibizione con Lo. “Nel giorno del compleanno di Mina- scrive Lorella non a caso-, abbiamo

voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido Felino. Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”. E Giorgia e Silvio non sono lanciati a random, ma sono i rispettivi amori ufficiali di Lorella ed Emanuel. Insomma, Lorella non ci sta alle malelingue sul nascere, che la taccerebbero di “tradimento” ai danni del suo Silvio, con la complicità di Emanuel.

