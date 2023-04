Amici 2023, Maddalena eliminata alla 5a puntata serale?/ La scelta che divide

Amici 2023 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi rifiuta il guanto di sfida contro Isobel Fetiye Kinnear: che succede al talent show?

Maddalena Svevi é una tra i possibili nuovi eliminati ad Amici 2023 di Maria De Filippi, a partire dal quinto serale del 15 aprile 2023. O almeno questo é il pronostico che si dedurrebbe alla visione del rinnovato daytime del talent datato 13 aprile, le cui immagini immortalano Maddalena Svevi mentre vive una fase di crisi personale e artistica. Il motivo? La ballerina si rifiuta di sottoporsi al guanto di sfida previsto per il quinto serale, come voluto da Alessandra Celentano, in due versioni. Ed é la seconda versione del guanto a spingere Maddalena al rifiuto della sfida contro l’australiana allieva della Celentano, Isobel.

Il guanto di sfida, che in origine nasce come una prova di ballo e lipsync sulle note di All the jazz, ora propone alle sfidanti di sottoporsi a una prova di ballo e canto totally live. Un particolare che vede Maddalena costretta a ritirarsi dalla sfida con il rifiuto al guanto, che a detta dei telespettatori attivi nel web potrebbe preludere alla eliminazione della giovane ad Amici 2023.

“Ho deciso di aggiungere una difficoltà al guanto”, é in sintesi l’rvm di comunicazione della sfida che la Celentano destina alle giovani ballerine di Amici 2023. La prova live vocals, che chiama le sfidanti ad esibirsi in una choreo ballata e al contempo cantata dal vivo, é una difficoltà opzionale additiva alla versione originale del guanto.

Maddalena Svevi é la nuova eliminata, al serale di Amici 2023?

É a discrezione della singola sfidata scegliere se prestarsi o meno al guanto, ma in previsione della disponibilità di Isobel Maddalena si ritira dalla sfida, spiazzando l’occhio pubblico, dentro e fuori il talent show. “Voglio concentrarmi sulla voce e ballare bene e se Isobel lo vorrà fare non sarebbe equo”, dichiara Maddalena Svevi in una confidenza al talent show, dicendosi pronta al rifiuto del guanto di sfida. E quando la compagna di squadra cantante nei CuccaLo in corsa al talent, Angelina Mango, le chiede se il rifiuto sia dettato dall’insicurezza, Maddalena poi ammette di non sentirsi certa di poter sostenere il guanto. Isobel Fetiye Kinnear sarebbe, invece, disposta a prestarsi alla sfida voluta dalla sua mentore, seppur ammettendo di aver bisogno di tempo utile per la preparazione della sfida: “difficile in un tempo corto”.

Che il guanto di Alessandra Celentano possa rivelarsi compromettente per le due ballerine, tanto da segnare l’eliminazione per almeno una delle giovani, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Nel frattempo l’opinione dell’occhio pubblico, sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi si divide tra i commenti social più disparati: “Solo a vedere la reazione della prima parte, dove già Isobel canticchiava in piena parte… ADORO”, sentenzia uno dei commenti più aggreganti del popolo del web”, “Speriamo di non vedere ancora Maddalena piagnucolare e lamentarsi, mentre parla con il suo maestro”, si legge poi ancora, nel mezzo dell’opinione generale che vedrebbe Isobel avere la meglio sulla preannunciata papabile eliminata Maddalena, al quinto serale di Amici 2023.

La maestra Celentano ha deciso di aggiungere una difficoltà al guanto di sfida tra Isobel e Maddalena: avranno la possibilità di scegliere se cantare dal vivo la canzone "All that jazz" mentre eseguono la coreografia #Amici22













