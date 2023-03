Amici 2023, Maddalena vs Celentano: “Io un pulcino? Siamo alla fattoria!”/ Il guanto

Amici 2023 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi replica al guanto di sfida contro Isobel Fetiye Kinnear

É una Maddalena Svevi provata ma volitiva quella che replica al guanto di sfida di Alessandra Celentano, che schiera la prima contro la pupilla, Isobel Fetiye Kinnear. Lo scontro a colpi di danza e a prova di sensualità é proposto dalla insegnante di danza, Celentano, per il secondo serale di Amici 2023, previsto in prima serata il 25 marzo in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Questo con una comunicazione del guanto, che chiama la ballerina pupilla Isobel e la diretta rivale pupilla di Emanuel Lo ad uno scontro a suon di pole dance, in un mix di Britney Spears. Che le sfidanti possano sottrarsi alla prova?

“Un palo?”, si chiede sorpresa Maddalena mentre insieme ad un’accurata Isobel le due rivali annunciate al serale di Amici 2023 visionano il guanto di sfida, montato sulle note della regina della educazione fisica del Pop, The Legendary Miss Britney Spears. L’australiana approva in pieno la sfida voluta dalla mentore e Maddalena non si sottrae, anche se non ci sta agli attacchi non troppo velati della Celentano. “Mi piace ,sono contenta -ammette Maddalena, dicendosi pronta a sfidare Isobel al secondo serale di Amici 2023-, anche fuori da quello che ho studiato…ma qua dentro ne ho fatto tante”. La replica alla Celentano che la esorta a ispirarsi a Isobel che farebbe la differenza in quanto unica e speciale nella danza…, prosegue con “io non ho bisogno di essere unica e speciale… siamo alla fattoria: prima ero una ‘gattina’ e ora un ‘pulcino'”.

Maddalena Svevi replica al guanto di Alessandra Celentano, ad Amici 2023

Il riferimento é alla sentenza della Celentano, che taccia l’allieva ballerina modern di Emanuel Lo di non essere magnetica sul palco, al confronto con la “leonessa” Isobel.

Insomma, le dirette destinatarie del guanto si dicono entrambe felici della choreo lanciata per la sfida a due dalla Celentano, anche se con qualche riserva di Maddalena. Questo, con la fan sfegatata di Santa Spears, Isobel, che esclama “che figata”, e Maddalena che proprio non ci sta alla nome di “pulcino” affibbiatale dalla maestra avversa all’annuncio del guanto. Ma quali risvolti avrà la sfida, al serale di Amici 2023?

