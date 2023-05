Amici 2023, Mattia Zenzola é il vincitore finale?/ Ecco chi lo promuove

Amici 2023 di Maria De Filippi verso la finale: Mattia Zenzola premiato dalla stampa

In totale consenso con i sondaggi web che lo consacrano come il vincitore annunciato di Amici 2023, Mattia Zenzola riceve una serie di elogi da parte della stampa. L’occasione é il ritiro della pagella che concerne la performance che i talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla finale di Amici 22 hanno registrato al settimo serale, appuntamento che anticipa la semifinale del talent show.

Mattia Zenzola promosso alla finale di Amici 2023 di Maria De Filippi?

“Mattia Zenzola – Voto 8 – Imponente ed abbagliante -si legge tra le parole d’elogio della compagine della stampa rappresentata dai giornalisti di testate web e cartacee che promuove Mattia Zenzola, come a voler anticipare il latinista tra i concorrenti della finale di Amici 22-. Torna a ballare insieme a Benedetta con un paso doble che stupisce tutti e gli fa ottenere una standing ovation più che meritata. In coppia Mattia è davvero molto forte, ma non si può negare che anche nelle esibizioni in cui è da solo riesce a catapultarti a 360 gradi nel suo mondo”. La valutazione positiva della stampa, per l’allievo di Raimondo Todaro, poi, prosegue: “Quando lo guardi emerge la voglia che ha di divorare il palco e così, inevitabilmente, vince lo scontro contro Maddalena guadagnandosi la sua seconda standing ovation. ‘Mattia era il fuoco’, queste le parole di Giuseppe Giofrè per descrivere la performance del ballerino; come dargli torto? (Ilgiornale.it, Cristina Balbo)”.

La reaction del papabile finalista, vincitore del circuito ballo e vincitore finale di Amici 22? “Grazie Cristina.. sono contento che è piaciuta tanto anche la seconda esibizione dove ero da solo e non facevo latino.. sono contentissimo”, fa sapere il ballerino dallo sguardo di ghiaccio. Nel frattempo, un tripudio di messaggi di supporto, da parte degli utenti attivi online sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, chiede a gran voce la promozione all’upgrade di finalista del talent, per il beniamino Mattia.

