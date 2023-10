Amici 2023, Nicholas Borgogni: “Io non ci riesco…”/ Il duro sfogo sul rapporto con i genitori 

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni confida il rapporto difficile con i familiari

Nicholas Borgogni si lascia andare ad una dura confessione, tra i corridoi della scuola di Amici 2023, l’edizione di Amici 23 del talent show di Maria De Filippi. Il ballerino di latino e allievo nella celebre scuola di Amici, di Raimondo Todaro, é chiamato a svolgere una coreografia di sua ingegno, e quest’ultima creazione lui intende dedicarla ai familiari, nello specifico ai genitori. Così come si rileva alla messa in onda del daytime di Amici 2023, in onda sulle reti TV e streaming , Mediaset, in data 31 ottobre 2023.

Accade nel mezzo di una confidenza intimista condivisa con Elena D’Amario, a cui Nicholas Borgogni. A lei lui non nasconde il motivo per cui intende dedicare alla famiglia la nuova prova di ballo che lo attende ad Amici 23, in vista del via al serale del programma.

Il duro sfogo con Elena D’Amario

In confidenza con la ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici 23, Nicholas Borgogni svela di voler dedicare ai genitori la sua coreografia in primis per esprimere i suoi sentimenti repressi verso i cari: “sto qua dentro e vedo che gli altri hanno un rapporto con i genitori diverso”, confida visibilmente commosso il ballerino in corsa ad Amici 2023. Quindi, il latinista ammette di vivere del malcontento quando, in particolare, nella scuola é solito assistere alle chiamate familiari. E i rivali competitor si salutano con i cari con parole amorevoli, dove non mancano i “ti voglio bene”. E “io non riesco…”, ammette in aggiunta Nicholas Borgogni, svelando quindi l’arcano sul rapporto difficile intercorrente con i genitori lontani.

Accade mentre ad Amici 23 di Maria De Filippi, per la quota canto i cantanti in corsa presentano i loro inediti al cospetto delle radio, infiammando così la sfida di canto nella sfida dei talenti ballerini e cantanti concorrenti, in corsa al talent show.

Per la settima puntata Nicholas dovrà creare una coreografia e vuole dedicarla alla sua famiglia… #Amici23 pic.twitter.com/p5lnyCNLvR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2023

