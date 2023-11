Amici 2023 oggi 1 novembre non va in onda, perché?/ In pausa per le festività, appuntamento al…

Amici 2023 non va in onda l’1 novembre 2023

Oggi, mercoledì 1 novembre, giorno dedicato alla festività di Tutti i Santi, cambia la programmazione di Mediaset. Esattamente come Uomini e Donne, infatti, anche il daytime di Amici 2023 non va in onda oggi. Il talent show di Maria De Filippi fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni con il daytime alle 16.10. Daytime che oggi non va in onda per lasciare spazio alla soap opera La promessa che farà compagnia al pubblico fino alle 17 quando lascerà la linea a Myrta Merlino che condurrà regolarmente una nuova puntata di Pomeriggio 5.

I ragazzi della scuola di Amici 2023, dunque, vanno in pausa per un giorno per tornare in onda con il daytime giovedì 2 novembre durante il quale continuerà la preparazione delle varie prove ed esibizioni del pomeridiano che andrà in onda domenica 5 novembre.

Amici 2023: cantanti e ballerini alle prese con prove e sfide

Dopo meno di due mesi di permanenza nella scuola di Amici 2023, per i cantanti e i ballerini, le prove da superare sono sempre più complicate. I professori pretendono tantissimo dai propri allievi chiamati, ogni settimana, ad affrontare gare di canto e di ballo che potrebbero mettere seriamente in pericolo la permanenza nella scuola. Scuola che ha accolto, nelle scorse ore, un nuovo allievo ovvero il ballerino di latino Giovanni Tesse che, dopo aver preso possesso del proprio banco, ha avuto un incontro con Raimondo Todaro.

“Io penso che tu abbia tante qualità, hai talento, penso anche di poterti aiutare tanto…il mio obiettivo è quello di farti diventare forte forte…ci conosceremo piano piano…ogni allievo è diverso quindi devo trovare la chiave giusta per ognuno di voi. Io sono qua per darti una mano. Non ti creare nessun tipo di problema“, le parole di Todaro. “Ti volevo ringraziare di tutto, questa per me è un’opportunità che non può essere buttata dopo una settimana, un mese…io devo dare tutto per arrivare alla fine […] La cicatrice? Nel 2019, facevo Karate, mentre stavo montando il tatami e mi cade la porta da calcio in faccia e mi rompo setto nasale, bulbo oculare…1 cm e non vedevo niente. Mi avevano detto che non avrei dovuto più ballare. Esattamente un mese dopo ho vinto il campionato italiano“, la risposta di Giovanni.

