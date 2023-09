Amici 2023, prima eliminazione in arrivo?/ Il premio “Fenomeno” insinua il dubbio

Amici 23 di Maria De Filippi, arriva la prima eliminazione?

Ha il via la prima puntata del daytime pomeridiano di Amici 2023 (Amici 23), che potrebbe anticipare la prima eliminazione tra i concorrenti cantanti e ballerini in corsa al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. O almeno questa é l’ipotesi che l’occhio pubblico attivo nel web solleva, tra i commenti al daytime di Amici 2023 (Amici 23)in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity, tra i commenti social via Instagram. Questo, alla luce del contenuto TV e Streaming di una comunicazione anticipata da Rudy Zerbi alla classe di ballerini e cantanti, per il nuovo appuntamento daytime di Martedì 26 settembre 2023.

Il messaggio di annuncio di Rudy Zerbi insinua il dubbio, su Amici 23

“Ciao ragazzi, -esordisce il maestro di canto, Rudy Zerbi, parlando alla classe degli allievi ballerini e cantanti ormai ultimata, di Amici 2023-, ciao, vi devo dare una bella notizia: c’é il premio fenomeno della classe”. Insomma, a quanto pare, é indetto un primo contest nella competizione di Amici 2023, che per la maggior parte tra gli annessi commenti social potrebbe preludere alla eliminazione di uno o più elementi della classe, nell’eventuale ordine di gradimento e/o graduatoria che ne conseguirebbe.

Ma cosa si celi dietro la comunicazione rilasciata ad Amici 2023 (Amici 23), in anteprima assoluta dopo la formazione della classe conclusasi con la promozione del cantautore Matthew, può rivelarsi solo alla messa in onda del daytime di martedì.

Matthew, originario di Monza, é il primo cantautore nonché primo allievo in corsa ad Amici 2023, che al daytime del talent show appena avviato registra la scelta dell’insegnante di canto, ricaduta su Rudy Zerbi, in quanto conteso tra quest’ultimo e Anna Pettinelli. A quanto pare, quindi, la voce pop rock tra i talenti in corsa al talent show di Maria De Filippi preferisce lo speaker di Radio Deejay alla voce radiofonica di RDS.

