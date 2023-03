Amici 2023, Rudy Zerbi sfida Wax con Aaron Cenere in una nuova versione del suo guanto di sfida

Si accende la competizione di Amici 2023 di Maria De Filippi con un guanto di sfida che Rudy Zerbi schiera nuovamente e in una versione rivisitata, al serale, tra i diretti competitor Aaron Cenere e Wax. Quest’ultimo, allievo di Arisa, su richiesta di Zerbi é chiamato ad esibirsi sulle note di una prova di canto definita “canzone nuda”, al netto di alcuni “effetti speciali” che secondo Zerbi lo favorirebbero nella gara di canto in corso al serale del talent.

Eva Henger, stoccata ad Alessia Marcuzzi:"Sono rimasta male per…"/ "Mai più reality!"

“Potrai usare l’autotune e muoverti sul palco perché per forza devi fare il mimo per esprimerti, ma niente barre o oggetti o costumi particolari…”-fa sapere nella comunicazione del guanto di sfida dove schiera il pupillo Aaron Cenere contro Wax. Insomma, Zerbi decide di concedere a Wax l’ausilio dell’autotune nel canto dopo che la giuria ha annullato la versione originale del guanto ritenendolo iniquo per il divieto dello strumento di manipolazione dell’audio (autotune) e la non facoltà di muoversi sul palco. Ma non é tutto. Perché nella riproposta del guanto in una nuova versione, poi, Rudy Zerbi attacca i competitor al serale di Amici 2023, Arisa e Wax, nella speranza che loro non contestino la sfida come fatto alla prima puntata serale fino all’annullamento del guanto: “siamo davanti a una coppia di chiuchini e testardi”.

Amici 2023, Rudy Zerbi sfida Wax con Aaron/ "Ciuchino testardo..."

Arisa e Wax contestano il guanto prof di Rudy Zerbi, ad Amici 2023?

Un appellativo, quello del binomio “chiuchini e testardi”, che intanto divide l’opinione dell’occhio pubblico, dopo che Arisa e Wax hanno contestato la squadra rivale al serale rappresentata da Rudy Zerbi e Aaron Cenere. Questo, con il talentscout tacciato di voler tarpare le ali di Wax, con la prima formula del guanto, che in origine poneva tra le altre limitazioni anche il divieto di usare indumenti particolari e scrivere barre in aggiunta al testo originale di una canzone posta in assegnazione.a

E da una parte, tra i telespettatori attivi via social, c’é chi appoggia la posizione di Zerbi, ritenendo che Arisa e Wax vogliano sottrarsi al guanto con ogni mezzo e scusa possibili. Dall’altra, invece, c’é chi contesta la condotta di Zerbi e fa eco a Wax quando taccia il talentscout di usare attacchi gratuiti e dispregiativi come la definizione di “ciuchini e testardi”.

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, è lite/ "La protagonista sono io..."

Se Wax si direbbe disposto a sottoporsi al guanto, al confronto con il primo Arisa invece suggerisce all’allievo di contestarlo alla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Il motivo? Anche la nuova versione del guanto di sfida é vista da Arisa come una limitazione del diritto alla libertà di espressione di Wax, che da parte di Zerbi avrebbe il mero fine di favorire Aaron Cenere nell’accesa competizione di Amici 2023. Dal suo canto, infine, Aaron si dichiara disposto a sottoporsi al guanto di sfida contro Wax.

Iniziano ad arrivare i guanti di sfida per la seconda puntata del Serale! Cosa pensate della scelta del prof Zerbi? #Amici22 pic.twitter.com/knjO34rAJR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA