Amici 2023, Samuele Segreto vs Ramon Agnelli: guanto di sfida annullato/ Il motivo

Amici 2023 di Maria De Filippi, Samuele Segreto e Ramon Agnelli sono chiamati al guanto di sfida e…

Samuele Segreto e Ramon Agnelli sono tra i preannunciati acerrimi rivali alla nuova e seconda puntata serale di Amici 2023. O almeno questo é stando relativamente alle anticipazioni TV dell’attesa puntata del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, fornite online da Superguida TV e Amici news. Le stesse prevedono, nel mezzo della sfida a tre squadre, un guanto a prova di hip hop alla seconda tra le tre manche di gioco previste per la decretazione di due eliminati, tra cui Piccolo G. Il guanto in questione, per il volere di Emanuel Lo vede contrapporsi tra loro il pupillo di quest’ultimo, Samuele Segreto, e l’allievo protetto di Alessandra Celentano, Ramon Agnelli. Tuttavia, il team Celentano contesta la prova, ritenendola iniqua, per via dei mancati studi di hip hop di Ramon. Ma ad avere l’ultima parola, per la messa in scena o l’esclusione del guanto dalla gara serale, é la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

Amici 22 serale 2023, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: Piccolo G eliminato?

“Seconda prova -si apprende della seconda manche disputatasi tra la squadra capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini da una parte e la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dall’altra-, guanto di sfida su hip hop tra Samu e Ramon. La prova, ahimè, viene però annullata perché Giuseppe Giofré si astiene ritenendo il tutto ingiusto e senza senso”.

Alessandra Celentano con la parrucca ad Amici 22?/ Il web la scambia per una famosa attrice: somiglianza choc

Guanto annullato, al verdetto dei giudici di Amici 2023

Tuttavia, il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo infiamma lo studio di Amici 2023, con le liti tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. “Cristiano vota per Ramon per l’impegno. Michele Bravi vota Samu per l’esibizione. Giofré si astiene- come abbiamo detto non ritiene la prova equa e sensata – aggiungono gli spoiler- e sottolinea che sarebbe stata molto meglio far fare la sfida a Gianmarco e non a Ramon. Emanuel Lo ha detto che il guanto di hip hop lo rilancerà sicuramente prossimamente cambiando alcune cose”.

E dal momento che il guanto é annullato, va in scena una nuova seconda sfida, che schiera Angelina per i CuccaLo contro Gianmarco per i Zerbi-Cele. La prima canta Sei perfetta di Giò Evan, mentre il ballerino danza in una coreo “sulle note di un pezzo swing. Vince Angelina e Michele Bravi le dice che gli é arrivata una stretta allo stomaco per come lei ha raccontato la canzone”.

Amici 22 serale 2023, 2a puntata/ Diretta e eliminati: Ramon convince e vince

© RIPRODUZIONE RISERVATA