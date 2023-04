Amici 2023, scoppia la lite tra Wax e Aaron Cenere: “Vattene a fan*ulo!”/ Le reazioni

Amici 2023 di Maria De Filippi, Wax e Aaron Cenere si scontrano ancora: che succede nella scuola?

Esplode la lite tra Aaron Cenere e Wax, tra le mura della scuola di Amici 2023 di Maria De fIlippi, con tanto di parole al veleno e colorite tra le parti. Mentre si fa sempre più accesa la competizione tra i concorrenti ballerini e cantanti, per un posto alla finale di Amici 2023, Wax e Aaron si scontrano per via dell’ennesima incomprensione che li vede protagonisti, sotto gli occhi indiscreti dei compagni di avventura, che insieme al resto dell’occhio pubblico prontamente si schierano, prendendo posizioni.

Il motivo dello scontro esploso tra i talenti cantautori? In confidenza con i compagni il primo palesa di non riuscire ancora a capacitarsi del fatto di essere ammesso alla competizione e di aver sempre temuto la sua eliminazione dal talent, tanto da non aver mai disfatto le valigie fatte in previsione di una sua possibile uscita di scena ad Amici 2023. “Anche alla puntata di Natale, pensavo si potesse uscire”, rincara la dose, Wax. Una confidenza non credibile per Aaron Cenere, che all’ascolto delle parole di Wax esprime la sua incredulità portando le mani al cielo. Da qui, quindi, ha il via il duro scontro.

Il web si divide tra Aaron e Wax di Amici 2023

“Vattene a fan*lo!”, sbotta Wax contro Aaron Cenere, sentendosi ancora una volta sotto un processo alle intenzioni del biondo rivale. A sostegno della posizione di Aaron si paleserebbe Cricca, mentre neutrali resterebbero la ballerina professionista Benedetta Vari che esclama “Ci risiamo!” e l’altro concorrente Ramon Agnelli. Secondo quest’ultimo, sarebbe a questo punto impossibile che i due nemici giurati possano riuscire a risolvere in definitiva l’astio tra loro, che dura da tempo.

Ma non é tutto. Perché, poi, il cantautore allievo di Arisa sembra voler chiudere in definitiva i rapporti instaurati con Aaron Cenere di amicizia nel mezzo della competizione accesa ad Amici 2023: “Non posso volere bene a chi non mi crede mai, zio!”. E non mancano le reaction social dell’occhio pubblico, allo scontro registratosi al daytime di Amici, datato 31 marzo: “poi è Wax ad istigare. Aaron è davvero…”, si legge tra le reaction a caldo dei telespettatori attivi via social, più aggreganti- “Raga, ma di che parliamo, ha ragione Wax!! Aaron gli dà sempre contro pure per stron*ate”. E c’é chi é pronto a scommettere che Wax sia il preannunciato nuovo eliminato al terzo serale di Amici 2023, la puntata la cui messa in onda é attesa per il 1° aprile 2023: “Abbiamo capito chi farete fuori domani”, commenta un utente.

In vista della terza puntata del Serale i ragazzi condividono la loro paura di essere eliminati e… #Amici22 pic.twitter.com/VaE0LrKkN7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 31, 2023













