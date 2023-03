Amici 2023 serale, classe divisa tra Wax e Aaron/ Benedetta Vari infiamma lo scontro

Amici 2023, Wax al centro dello scontro con Aaron Cenere: la classe si divide in fazioni e interviene anche la neo professionista Benedetta Vari

Mentre sale l’attesa per la seconda puntata serale di Amici 2023, la classe degli allievi seralisti si divide, per effetto dello scontro in corso tra Aaron Cenere e Wax. Sulla scia dell’accusa che il biondo muove contro il collega cantautore dalla fulva chioma, i talenti in corsa al talent si dividono prendendo posizioni tra i diretti rivali, così come l’opinione dell’occhio pubblico via social. Tra i concorrenti in corsa ad Amici 2023 (Amici 22) si rileva che la classe sia ormai un “tutti contro Wax”. In particolare, Cricca appoggia Aaron, che accusa Wax di giocare una strategia sleale per indebolirlo nella competizione: “dal momento che Aarron ti chiede ‘scusami, ma tu non lo sapevi…’ e tu gli dici che non ti ricordavi'”. Secondo Cricca, Aaron non sbaglia nel presumere che Wax abbia premeditato di indebolirlo, scegliendo di non metterlo al corrente del guanto che propone Arisa, chiamando gli storici rivali ad un confronto serale in una cover su One e a prova di scrittura creativa delle barre.

“Tu lo sapevi, lo abbiamo visto”, rimarca quindi Aaron a Wax, al confronto tra le parti nella classe sul caso di Amici 2023, e anche l’eliminata al pre-serale e ora ballerina professionista nel corpo di ballo attivo al talent, Benedetta Vari, alimenta il fuoco dello scontro con toni polemici, quando si schiera contro Wax ritenendolo in malafede: “la giustificazione non ha senso… Quando dici ad Aaron ‘mi stai antipatico e non ti riesco a guardare in faccia’”. Piccolo G suggerisce a Wax di non rendersi nemico di Aaron Cenere, “non privarti della persona di Aaron che é un buono”. E Benedetta Vari rincara la dose, dicendosi contraria alla condotta sospetta di malafede assunta da Wax, anche se quest’ultimo si dichiara innocente rispetto all’accusa generale.

Wax vittima di un processo alle intenzioni? La replica all’accusa e le reazioni del pubblico

Sarebbe la giuria adibita al serale di Amici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, a stabilire se il guanto di sfida tra Wax e Aaron sia fattibile e se affermativo in quale modalità, nella nuova versione di Rudy Zerbi dopo quella annullata dai giudici o in quella di Arisa. Intanto il cantautore di Ballerine e guantoni non avrebbe colto l’anticipazione di Arisa sul guanto della “canzone libera” al momento del loro confronto “incriminato”. Tanto, da non dare preavviso ad Aaron della prova pensata da Arisa per il secondo serale di Amici 2023 previsto nella puntata in onda il 25 marzo 2023.

“Vedo un ragazzo che ti rincorre e cerca di starti simpatico”, dichiara poi la Vari nell’accusa generale, esortando ancora una volta Wax al rispetto, al bon ton, e a rivalutare positivamente l’esempio di Aaron, di rivale amico ad Amici 2023. Dal suo canto, contro tutti, Wax precisa di non aver architettato una strategia contro Aaron Cenere, contrariamente all’accusa, lasciando intendere di sentirsi vittima di un processo alle intenzioni da parte della classe. E, intanto, in vista della rinnovata sfida serale anche l’opinione dei telespettatori attivi via social si spacca tra le reazioni più disparate allo stato dell’arte dello scontro tra Wax e Aaron Cenere: “Ma raga,.siete pazzi a far passare Aaron come il pesante? È la prima volta che parla e fa valere le sue idee, e lo fa in modo super educato senza urlare o mandare a quel paese qualcuno”, si legge tra i commenti social e ancora, “Forza Aaron”, “Wax puoi anche avere ragione, ma sbagli nei modi, dovresti avere più dialogo”, “Un esame di coscienza a Wax e a tutti quelli che lo difendono”, “Ma la vedete la presunzione di Wax??? Aaron parla da persona ” civile “, cosa che non fa Wax”, “Wax sbaglia perché non riesce ad avere un dialogo costruttivo ma Aaron lo provoca eccome…”.

Il confronto tra Aaron e Wax in casetta… Clicca qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 👇 https://t.co/TAxJ6supm3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2023













