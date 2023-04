Amici 2023 Serale, quando andrà in onda la finale?/ Rivelata la data ufficiale

Amici 2023, rivelata la data della finale: ecco quando andrà in onda

Amici 2023 sta giungendo alla resa dei conti finale, in cui gli allievi rimasti in gioco tenteranno di trionfare portando a casa il montepremi e una grossa opportunità lavorativa. Ma quando andrà in onda la Finale del talent show? A quanto pare la data è stata già rivelata ed è molto più vicina di quanto si pensi.

Secondo il palinsesto di Publitalia la Finale di Amici 2023 andrà in onda domenica 14 maggio rigorosamente in diretta. I possibili vincitori del talent show dati per favoriti sono due donne: Angelina e Isobel. Al momento, però, siamo in grado di darvi le anticipazioni della registrazione del 15 aprile. Durante la puntata del Serale Federica e Cricca potrebbero essere a rischio di eliminazione.

La FINALE di #Amici22 in DIRETTA domenica 14 maggio. Fonte: Publitalia pic.twitter.com/dZ1izHI7ww — AMICI NEWS (@amicii_news) April 12, 2023

Amici 2023, anticipazioni registrazione del 15 aprile: ecco cosa succede

Oggi, 13 aprile, si registra la puntata di Amici 2023 che andrà in onda il 15 in prima serata e di cui circolano le prime anticipazioni. Sul palco Maria De Filippi chiamerà nuovi ospiti, comici e musicisti il cui nome verrà rivelato in seguito e che condiranno la serata.

Nel frattempo circolano già le prime ipotesi su quali alunni potrebbero essere eliminati durante il Serale. I nomi che sono stati fatti sono: Cricca, Federica e Mattia. Proprio loro sono più a rischio degli altri secondo il web. Che sia davvero così? Intanto la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, nonostante abbiano perso Piccolo G e Gianmarco, si sono riscattati nelle ultime due puntate. Con quale strategia reagiranno le altre squadre?

