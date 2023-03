Amici 2023 serale, Samuele Segreto balla Cenere/ Web in tilt: la reazione di Lazza

Amici 2023 di Maria De Filippi, Samuele Segreto conquista il serale: balla Cenere di Lazza e…

Samuele Segreto può già dirsi un grande protagonista del serale di Amici 2023 appena cominciato, dal momento che conquista il web con un omaggio modern a Lazza. Il ballerino ammesso tra i 14 concorrenti della sfida del talenti prevista alla fase TV serale di Amici 22 (la rinnovata edizione annuale del talent di Maria De Filippi, Amici 2022/2023) presta la sua immagine a Cenere, il brano con cui Lazza si é classificato secondo nell’ordine di arrivo di Sanremo 2023. Accade nella puntata del via al serale di Amici 2023, in onda il 18 marzo 2023. Quando, nel mezzo della sfida a tre squadre, Samuele Segreto viene schierato dal team capeggiato dall’insegnante di ballo Emanuele Segreto in coppia con l’insegnante di canto Lorella Cuccarini. Il risultato? Samuele Segreto non delude le aspettative dell’occhio pubblico, in particolare quelle maturate dai fan. Tanto che online si registra un tripudio di consensi per lui tra le interazioni social in reazione all’esibizione. E tra le reaction di consenso non manca neanche quella di Lazza in persona!

La reazione di approvazione di Lazza, tra i consensi web ottenuti da Samuele Segreto

Il rapper outsider di Sanremo 2023, dal suo canto, non lesina una pronta reaction di approvazione dal suo profilo Instagram. Riattivatosi tra le Instagram stories, Lazza condivide un post in formato video dell’esibizione dove Samuele Segreto gli rende omaggio al via del serale di Amici 2023. Segno social, dunque, che il rapper di Cenere approvi in pieno l’omaggio promozionale del pupillo di Emanuel Lo.

In occasione della puntata che dà il via al serale di Amici 2023, inoltre, Samuele Segreto registra un altro traguardo. Batte l’eterno vincitore Mattia Zenzola alla consuetudinaria gara TIM. Il contest adibisce alle votazioni la community Tim e nell’epilogo di Amici 2023 prevede in palio un premio del valore di 30mila euro in gettoni d’oro.

