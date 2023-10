Amici 2023, Spacehippiez é il primo eliminato/ Perde la sfida ed é sostituito da Samu Spina!

Amici 2023 di Maria De Filippi, Spacehippiez perde la sfida di canto: le anticipazioni TV del 22 ottobre 2023

Spacehippiez é il primo concorrente eliminato ad Amici 2023, come registratosi alla nuova puntata domenicale del talent show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento nel weekend in onda sulle reti Mediaset il 22 ottobre 2023, stando alle relative anticipazioni fornite nel web da Amici news e Superguida TV, vedono l’allievo cantautore Spacehippiez risultare perdente alla sfida di canto dove lui si contrappone allo sfidante esterno. Quest’ultimo, candidato titolare del banco di studio di canto ad Amici 2023 in sostituzione di Spacehippiez, é Samu Spina, attenzionano come un talento dalla maestra alla cattedra ad Amici 23 che apre la sfida: Anna Pettinelli.

La sfida tra i due talenti cantanti, vede i diretti interessati Spacehippiez e Samu Spina confrontarsi nel canto con le esibizioni dei loro inediti presentati ad Amici 2023. Il risultato vede lo sfidante decretarsi come il vincitore della sfida e quindi allievo new entry ad Amici 23 di Anna Pettinelli, peraltro in sostituzione nella scuola delle arti del perdente Spacehippiez.

Lil Jolie é affranta per la sostituzione ad Amici 2023

E tra le annesse reaction alla sostituzione, particolarmente inaspettata é quella nel segno del sentiment di Lil Jolie. Appresa la notizia dell’uscita di scena di Spacehippiez, la cantante concorrente al talent show finisce in preda alle lacrime, per gran parte della puntata. E non solo. La giovane appare nervosa, arrabbiata e giù di morale, palesandosi vincolata da un legame speciale con il cantautore uscente dal talent show di Maria De Filippi.

E se per Anna Pettinelli si registra il conseguimento dell’aggiunta di un elemento alla squadra di allievi, per Lorella Cuccarini si ha invece la perdita schiacciante di un elemento del suo team in corsa per un posto alla finale di Amici 2023 (edizione di Amici 23). Un momento difficile per il team di Cuccarini, la cui scommessa nel canto nello scorso anno scolastico di Amici 22, Angelina Mango, invece può dirsi vincente: la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, infatti, conquista la cover della playlist Generazione zeta all’attivo su Spotify Italia…

