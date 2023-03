Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere é eliminato al terzo serale? Il verdetto che insinua il dubbio

Alessio Cavaliere é il preannunciato eliminato al terzo serale di Amici 2023? É il quesito che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, nel mezzo della polemica web in corso, che taccia il talent di penalizzare fortemente il giovane ballerino di hip hop e allievo voluto nella scuola di Maria De Filippi, dall’insegnante di ballo, Raimondo Todaro. Membro dei TodArisa, team che nella competizione del serale di Amici 2023 tra i talenti di canto e ballo divisi in 3 squadre é capeggiato da Raimondo per il ballo e la collega insegnante Arisa per il canto, Alessio Cavaliere assume il titolo di papabile nuovo eliminato al talent show.

Amici 2023, terzo serale: Alessio Cavaliere eliminato?/ Giudice lo stronca!

E ad attribuire al concorrente napoletano il rischio che lui sia eliminato al terzo serale di Amici 2023 (in onda il 1° aprile in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity), ora, é il fandom, in un’accesa polemica social. Le contestazioni web nascono a margine di una nuova audizione indetta ad Amici 2023. Si tratta dell’audizione aperta a tutti i concorrenti ballerini di Amici, dalla coreografa ed esperta di ballo, Irma Di Paola. La prova “Libertà”, che si configura come l’audizione ideale per il ballerino rappresentante dello stile di danza hip hop, come dimostra all’occhio pubblico il rinnovato daytime di Amici 2023 datato 28 marzo 2023.

Alessio Cavaliere, insieme a Ramon Agnelli e Mattia Zenzola non superano il primo step dell’audizione, che invece vede promossi al secondo step Maddalena Svevi, Isobel Fetiye Kinnear e Samuele Segreto, poi decretato vincitore finale del contest dalla giudice. Un risultato che manda Alessio su tutte le furie.

La rabbia di Alessio Cavaliere, bocciato all’audizione: é tra i nuovi eliminati e non accede alla finale di Amici 2023?

Rientrato nella casetta dei talenti dall’audizione, palesandosi in un evidente stato di intolleranza al verdetto, Alessio finisce in preda alla rabbia, tanto da esclamare contro il microfono in dotazione grazie alla produzione di Amici: “Sto ca**o di microfono mi ha rotto il ca**o!”. Ad infiammare la querelle ci pensano poi gli stessi compagni competitor con cui il napoletano poco prima condivideva l’audizione, in particolare Maddalena, Mattia e Samuele. Quest’ultimi ammetterebbero che Alessio meritasse di qualificarsi allo step finale per la vittoria dell’audizione, così come segnala ora la polemica social avviata dai fan del napoletano.

“Questo momento è stato bellissimo -si legge tra i commenti social a carico del talent, nel mezzo della polemica in corso-, ma

a me dispiace tanto che Alessio venga un

po’ oscurato. Non so se dipenda dal suo

essere entrato dopo tutti gli altri o cosa, ma mi sembra che non lo consideri nessuno”.

E ancora, “In pratica c’è Alessio in tendenza su Twitter e non c’è un solo post che non sia a suo favore. Facciamoci 2 domande”; “non state valorizzando Alessio, però, intanto lui è amato dal pubblico e vi rosica un sacco. Potrebbe vincere la categoria ballo, ma voi lo trattate come un fantasma. Che sc*ifo”.

I giudici adibiti alle votazioni per l’eliminazione e/o il salvataggio dei talenti ammessi al serale, Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, potrebbero prendere in considerazione il verdetto di Irma Di Paola per poi decretare Alessio Cavaliere come nuovo eliminato, ad Amici 2023. Quali sorti attendono il napoletano?











